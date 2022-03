Burkina Faso: Le président Damiba lance un "ordre de mobilisation" des anciens militaires

Au Burkina, la situation continue de se dégrader. Des civils et des militaires sont régulièrement tués. Le président de la transition Paul-Henri Damiba a lancé lundi, par un décret, un "ordre de mobilisation des anciens militaires". Selon lui, c'est pour les "besoins de la nation".

Le décret est signé du Lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Il lance "un ordre de mobilisation des anciens militaires au titre de la réserve pendant la période allant du 10 au 18 mars", selon le décret rendu public lundi.

La mobilisation qui concerne les militaires des catégories sous-officiers et militaires du rang admis à la retraite au cours des années 2019, 2020 et 2021 est lancée "pour les besoins de la nation", peut-on lire dans le décret. Une décision saluée par les populations.

"C'est une très bonne mesure en ce sens que ces militaires viendront renforcer les rangs qui peut faire reculer l'ennemi. C'est l'une des décisions que je trouve salutaire", affirme Batière Da, un étudiant.

"C'est une bonne chose. On se rend compte que notre pays est en difficulté et que l'armée a besoin d'effectifs. C'est important que l'armée appelle ces personnes qui ont déjà de l'expérience. Si ces personnes sont à la retraite et peuvent apporter leur force et leur expérience, il n'y a rien de tel. Je suis d'avis", a déclaré Isaac Ilboudo, agent à l'Université de l'unité africaine, un institut privé.

Les analystes et autres observateurs ne pensent pas le contraire.

"Cette décision des nouvelles autorités vise un certain niveau. Ce n'est pas certainement les soldats retraités qui sont nécessaires étant donné que cette catégorie quand elle arrive à la retraite, il est difficile de la faire mener certaines opérations mais au niveau sous-officiers et au niveau officier, la contribution de cette catégorie est toujours de valeur. Le rappel des retraités va surtout porter sur cette catégorie. La nécessité de l'heure exige cela. Il y a des potentiels qui existent dans notre code qui encadre la défense. D'autres possibilités qui ne sont pas encore utilisées comme la question des réservistes qui est prévue mais qui n'est pas mise en œuvre jusqu'à présent", a indiqué Siaka Coulibaly, Analyste politique.

Les attaques terroristes se sont multipliées ces derniers jours au Burkina. 13 gendarmes ont été tués et cinq autres blessés, dimanche, dans une embuscade sur l'axe Kaya-Dori. Bien avant cela, l'attaque d'un car de transport sur le même axe Kaya-Dori a fait deux morts et 16 blessés. 7 personnes ont été tuées, dont quatre supplétifs de l'armée et trois civils, hier lundi matin dans une attaque à Arbinda dans le Sahel, selon plusieurs sources locales.