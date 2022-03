Madagascar: Concours " MISS MONDE " - Nellie Anjaratiana, l'espoir de tout un pays

Nellie Anjaratian figure parmi les finalistes du concours Miss Monde cette nuit à Porto Rico. Elle a sa chance.

Célébrant la grande finale de la 70e édition du concours " Miss Monde ", le Coca-Cola Music-Hall à San Juan à Puerto Rico a été sublimé de la beauté de la gent féminine du monde entier. Un show d'une grande envergure qu'il nous reste encore à suivre vu le décalage horaire à Madagascar, mais dont on sait déjà que le passage de notre Nellie Anjaratiana nationale ne laissera personne indifférent.

Ayant d'entrée réalisé une belle prouesse en conquérant ce prestigieux concours de beauté, la participation de la jeune femme a particulièrement fédéré tout un peuple aussi bien sur les réseaux sociaux, qu'en dehors, où tous saluent son humilité et sa beauté. Dotée également d'un sourire des plus charmants et un dynamisme qui lui est propre, la jeune femme a toutes les cartes en main pour émerveiller le jury de ce prestigieux concours de beauté.

" J'adresse mes remerciements à tous nos partenaires pour leur collaboration et leur travail, ainsi qu'à tous ceux qui m'ont soutenue depuis le début et encore aujourd'hui. Mon objectif était d'apporter ma pierre à l'édifice pour mon pays, par amour pour cette terre qui m'a vu naître et grandir. C'est donc une bénédiction, un honneur et l'expérience d'une vie que de pouvoir être le porte flambeau de son pays à Miss Monde " affirme Nellie Anjaratiana.

" Briller avec honneur "

Depuis le début de cette belle aventure, Nellie Anjaratiana s'est toujours illustrée avec une grande fierté, lorsqu'il s'agit d'évoquer ses racines malgaches, ainsi que ses valeurs. Elle a toujours tenu à inspirer la jeunesse par son parcours. " Ayant grandi à Mahajanga, j'ai appris à m'imprégner des valeurs que ma mère m'a inculquées. Elle est celle qui m'inspire le plus et m'a appris à me surpasser, tout en étant constamment proche des miens, à avoir confiance en moi et à faire preuve d'indépendance " souligne-t-elle.

La Miss d'ajouter: " Il faut toujours savoir faire preuve d'authenticité, soyez toujours vous mêmes, forgez votre propre destin et valorisez votre personnalité. Au-delà de la beauté physique, privilégiez aussi la beauté du cœur ". Un exemple à suivre qui tient à marquer l'histoire. Ce n'est sûrement pas une mince affaire pour elle que de faire face à la concurrence dans le cadre de ce concours " Miss Monde ", mais elle ne démérite pas et promet d'émerveiller le public.

Pour la grande finale, c'est toujours la styliste Tantely Rakotoarivelo qui se chargera de l'habiller pour représenter les couleurs de Madagascar et pour illustrer ses traditions. Divers partenaires du concours se chargeront quant à eux de sublimer les miss, lors des défilés en tenues de soirée. La finale de " Miss Monde " s'accompagnera aussi d'une performance musicale de l'Orchestre philharmonique de Porto Rico. " On ne vit qu'une fois, alors profitons comme il se doit de ce beau voyage qu'est la vie ", c'est à travers ces mots que la charmante Nellie Anjaratiana a réitérée ses vifs remerciements à tous ses compatriotes pour leur soutien sans faille.