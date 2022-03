Afrique: Appel à contribution - Annuaire africain des droits de l'homme volume 6 (2022)

document

CONTEXTE DE L'ANNUAIRE

La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant ont le plaisir d'annoncer l'appel à contributions pour le Sixième Numéro de l'Annuaire africain des droits de l'homme (AADH).

Le Premier Numéro paru à la fin de l'année 2017 comprenait 17 articles. Le Deuxième Numéro paru en début de l'année 2019 comprenait 23 articles alors que les Troisième et Quatrième Numéros parus fin 2019 et 2020 en contenaient respectivement 25 et 24. Le cinquième, paru en 2021, contient 21 articles. Cette publication conjointe comprenant des articles en Anglais, en Français, en Arabe et en Portugais est initiée dans le cadre de la relation de complémentarité entre les trois institutions

CONTRIBUTIONS ATTENDUES

Le présent appel vise à obtenir des propositions d'articles et de commentaires de décisions qui apportent une contribution majeure de style universitaire sur les droits de l'homme en Afrique.

Bien que les contributions doivent prendre une approche continentale à la question examinée, l'Annuaire accepte également les études de cas sur des questions de portée nationale et continentale traitées dans le contexte général du système africain des droits de l'homme. En ce qui concerne la méthodologie, les contributions adoptant une approche multidisciplinaire et empirique sont fortement encouragées. Des contributions sont attendues dans trois catégories.. [... ]