Madagascar: Tarifs des taxis-be - Hausse annoncée par l'UCTU

L'Union des Coopératives de Transport Urbain de la capitale malgache entend préparer psychologiquement les usagers et la population sur une éventuelle hausse des tarifs des transports en commun.

" Nous n'attendons plus que la hausse des carburants pour appliquer une augmentation des tarifs des taxis-be ". Une annonce des dirigeants de l'UCTU ou Union des Coopératives de Transport Urbain d'Antananarivo et qui sonne fort pour les milliers de foyers de la capitale qui croulent déjà sous la hausse des PPN ou Produits de Premières Nécessités. Dans sa démarche, et face à une quasi-hausse des tarifs des transports en commun de la capitale, particulièrement des taxis-be, l'UCTU dit " vouloir préparer psychologiquement la population ". Les transporteurs se justifient ainsi en avançant que " la décision a été prise suite à l'inflation généralisée observée actuellement ". " La tendance à la hausse du coût de la vie nous contraint à prendre des mesures adaptées à la situation.

Nous ne pouvons pas rester là à ne rien faire et à voir notre activité se détruire ", ont-ils martelé. Avant de pointer du doigt " l'instabilité des prix des pièces de rechange qui impacte l'entretien des véhicules ou encore l'état pitoyable des infrastructures routières de la capitale ". Interrogés sur les prochains nouveaux prix des billets, les transporteurs réunis dans l'UCTU restent évasifs en expliquant : " nous allons d'abord calculer les coûts d'exploitation. Nous allons vous communiquer les tarifs ultérieurement ". À en croire leurs dires, les nouveaux tarifs à appliquer seraient " tributaires de la prochaine hausse des prix à la pompe ".

Menace. Par ailleurs, les transporteurs de l'UCTU ont haussé le ton sur ce qu'ils appellent un " problème d'organisation entre la DGSR ou Direction Générale de la Sécurité Routière et la Commune urbaine d'Antananarivo ". Un problème qui impacterait de façon négative les activités, si l'on s'en tient toujours à leurs propos et qui concernerait les visites de conformité et les visites techniques. " Nous sommes comme des ballons de ping-pong. Le problème est le suivant : la CUA valide la visite technique tandis que la DGSR la refoule.

Puis quand cette dernière valide la visite, c'est au tour de la CUA de la refouler ", se sont insurgés les transporteurs. Ces derniers invitent ces deux organismes à trouver " un terrain d'entente ". " Nous appelons ces autorités à régler leur problème entre elles. Nous connaissons la loi et nous savons également quels sont les organismes compétents en matière de visite technique, de contrôles inopinés et de contrôles de conformité ", ont-ils tonné. Avant de suggérer que " la DGSR et la CUA communiquent les éventuelles résolutions qu'elles ont trouvées pour tenir la population informée ".

Selon les transporteurs, ils perdraient une semaine en termes " d'inactivité " à cause de cette " mauvaise organisation " mais pour l'heure, ils " ont décidé de garder le silence " et " attendent de vraies résolutions de la part des autorités concernées ". Sous peine de quoi, les membres de l'UCTU vont trouver et appliquer leurs " solutions ". Après l'annonce de la hausse des prix des journaux, voilà donc que les transporteurs urbains de la capitale informent qu'ils vont aussi suivre la tendance. Dans ce contexte d'augmentation tous azimuts, le pouvoir d'achat des Malgaches est le seul à ne pas connaître un décollage.