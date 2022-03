Madagascar: Services financiers et de télécommunications - Peu de consommateurs connaissent leurs droits

Au cours des dix dernières années, les nouvelles technologies ont parcouru un long chemin. Actuellement, les téléphones portables et les connexions Internet sont parmi les plus largement utilisés et incluent également les services financiers.

Évolution technologique. Environ 46% des Malgaches utilisent le téléphone portable en 2020 et chaque famille dépense environ 21 800 ariary par mois pour la communication, selon les chiffres avancés par l'Autorité de Régulation des Technologies de la Communication (Artec). C'est pourquoi, le gouvernement à travers le ministère de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) a évoqué, cette année, le thème " Les enjeux des droits des consommateurs face à la transition numérique". " Le rôle de la Direction de la protection des consommateurs (DPC) au sein du MICC ne se limite plus à l'alimentation, mais s'élargit pour les protéger dans les domaines des transactions financières et des télécommunications ", a indiqué le ministre Edgard Razafindravahy lors de l'ouverture de la célébration de la Journée internationale des droits des consommateurs, hier à la Chambre de Commerce et d'industrie d'Antananarivo.

" Parmi les principales raisons des nombreuses plaintes que nous recevons figurent la non-transparence des services fournis par les opérateurs, la perte d'argent ou de crédits sans explication, et la mauvaise qualité de la connexion internet. Il y a également des plaintes sur les contrats abusifs", a souligné Haingo Andriamadison, directeur de la protection des consommateurs (DPC).

Dans le domaine des services financiers, de nombreux clients se plaignent des services fournis par les banques comme des pannes fréquentes des matériels, insuffisance des distributeurs de billets qui entraîne des longues files... .

Ligne verte

En raison des nouveaux services offerts, il y a tellement de lois et de règlements qui les régissent que de nombreux consommateurs ignorent encore leurs véritables droits. " Des efforts sont déployés lors de cet événement pour sensibiliser les consommateurs à leurs droits à ces services et aussi pour sensibiliser les entrepreneurs sur les droits des consommateurs ", a déclaré le directeur de la DPC.

En général, il existe un service dédié pour recevoir les plaintes des clients au sein du MICC et il y a aussi une ligne verte à la disposition des consommateurs pour d'éventuelles doléances. " Nous examinons les plaintes dans le plus bref délai. Concernant les plaintes sur les produits alimentaires, le ministère a le pouvoir de réagir dans l'immédiat. Par contre, nous devrons travailler avec d'autres autorités dans les domaines réglementés à savoir l'Artec dans le domaine de la Télécommunication et la Commission de surveillance Bancaire et Financière (CSBF) dans les services financiers. " Beaucoup de travail nous attend dans le suivi de la mise en œuvre qui a été décidée lors de cette réunion pour la protection des clients ", selon les associations des droits des consommateurs qui ont participé massivement à la célébration d'hier.