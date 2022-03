Madagascar: Nouvelles technologies - Ny Hakanto Ratrema à découvrir

Passé sur le plateau de BFM TV, dans l'émission " Le tête à tête Décideurs ", Ny Hakanto Ratrema a expliqué son activité : " L'idée est de proposer des applications avec des concepts qui n'existent pas et à l'écoute du marché ", selon lui.

Une belle découverte dans le Journal de l'Économie de Tsirisoa Rakotondravoavy. Celle de Ny Hakanto Ratrema.

Depuis, Ichtus IT a développé et livré des applications à des clients, dont deux sortent du lot de par leur succès. La première s'appelle Eatzee, disponible sur Google Play et AppStore, destinée à gérer le stock alimentaire des utilisateurs et à leur proposer des recettes suivant ce qui se trouve dans leur frigo et leur placard. L'objectif annoncé par le développeur de l'application est la lutte contre le gaspillage. Cette orientation est encore d'actualité avec l'inflation et la hausse permanente des prix des produits de consommation sur le marché. Eatzee s'offre ainsi un boulevard pour les années à venir, les consommateurs étant mis sous pression avec la hausse du carburant depuis le conflit en Ukraine.

La seconde application à succès développée par Ichtus IT s'appelle Game Prov. Cet outil, également disponible sur iOS et Android, fédère trois acteurs sur un seul lieu : les éditeurs de jeux, les consommateurs et les professionnels de la grande distribution. L'idée est d'offrir une carte sur laquelle on gagne des points grâce au passage du joueur sur les caisses. Les points accumulés permettront au joueur de continuer à accéder aux jeux et ce dernier pourra même partager ses points à d'autres pour gonfler le nombre d'utilisateurs.

Dans son interview sur le magazine Le Point, Ny Hakanto Ratrema a détaillé le processus de création et de développement d'applications pour les clients d'Ichtus IT : " Généralement, c'est un projet à 360°. Une personne vient avec une idée, on l'aide à la définir précisément si elle n'est pas encore aboutie puis on établit un cahier des charges. Après cela, on crée l'application avec l'équipe projet et on contribue à leur succès. Pour cela, on peut l'accompagner dans sa communication globale avec du SEO, du marketing ou de la publicité. On gère également toute la partie maintenance. Certains projets sont de longue durée allant de 2 à 6 mois voire des années si ce sont des projets complexes mais nous acceptons également les missions plus courtes si le projet en vaut la peine.

Ichtus IT met en avant sa capacité à s'adapter sur la variété de projets, grâce à plusieurs équipes de consultants, une partie des développeurs qui travaillent depuis Madagascar. Le principe de l'offshore permet à la start-up de faire des économies sur ses charges, tout en s'appuyant à l'expertise de ses développeurs, une dizaine en France et une trentaine sur la Grande Île.