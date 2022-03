Ile Maurice: Inondation à St Jean - Metro Express se défend

Après les problèmes de drains de faible capacité, obstrués ou mal entretenus, nombreux ont pointé du doigt les travaux du Metro Express pour expliquer les inondations qui ont eu lieu dimanche près du cimetière de St-Jean. Un autobus de la CNT y a été immobilisé après une soudaine montée des eaux et des sapeurs-pompiers ont dû intervenir pour secourir les passagers.

Face à ces allégations, Metro Express Limited (MEL), client du projet, se défend. "C'est totalement non fondé. C'est injuste d'accuser le métro léger de tous les problèmes liés aux récents événements. Il serait bien de faire ressortir tous les bienfaits qu'apporte le métro le long de l'alignement", écrit la cellule de communication.

À titre d'exemple, elle cite l'embellissement des tracés de la Phase 1 et 2A et les multiples facilités mises à disposition du public. "Pendant des années, les villes ont souffert de retards infrastructurels. Le métro a apporté le rehaussement indéniable, le renouvellement des infrastructures et une qualité de vie pour les villes et les habitants."

MEL affirme que les drains ont été efficaces à St-Jean. "La preuve est la non-accumulation d'eau le long de la rue de St Jean. (... ) Notre équipe est allée sur place où nous avons pu observer que les drains étaient obstrués par des tuyaux utilitaires et d'autres débris."

La compagnie concède que les averses de dimanche ont amené plus de 110 mm de pluie en trois heures seulement. Une situation causée, selon MEL, par le récent changement climatique qui se ressent à Maurice mais également dans le monde entier, comme le prouvent les récents Flash Floods extrêmes en Australie.

La cellule de communication de MEL confie que le CEO et son équipe d'ingénieurs sont allés sur le terrain pour un constat "même si cela ne concerne pas ou indirecte- ment le métro. Nous évaluons à chaque occasion nos systèmes et nous testons nos infrastructures pour nous assurer de leur efficacité. Le nettoyage des anciens drains et leur maintenance ne sont pas de notre ressort, ni sous notre autorité".

Nous avons voulu savoir si la capacité des anciens drains à accueillir le flux d'eau des nouveaux avait été évaluée. "Les drains situés le long de notre alignement ont été construits suivant des designs modernes et l'approbation des autorités concernées et compétentes", nous indique-t-on. Avant d'obtenir toutes les approbations, le constructeur Larsen & Toubro (L&T), les ingénieurs, les Design Coordinators de L&T/RITES (NdlR, RITES est le consultant sur le projet) et la Land Drainage Authority (LDA) travaillent en étroite collaboration. "À St-Jean, nos drains ont été connectés à un culvert (ponceau) existant approuvé par les autorités concernées."

Un Environmental Impact Assessment (EIA) rédigé en bonne et due forme aurait-il pu éviter ce problème en appliquant des "mitigating measures" ? "Le problème n'est pas lié aux infrastructures du métro. Ceci étant, le constructeur, Larsen & Toubro, adopte l'Environment Management Plan (EMP) qui a été préparé et validé par des autorités compétentes", se défend MEL, qui fait ressortir que le plan de la compagnie a été adapté et réalisé selon des critères environnementaux et des standards internationaux. "Ce document a d'ailleurs été présenté au Parlement. De plus, nous vous rappelons qu'un EIA a aussi été rédigé par la SCE (NdlR, Singapore Cooperation Enterprise) pour le projet."

À la question de savoir quelle solution pérenne sera adaptée pour cette partie de St-Jean, MEL a avancé que pour le court terme, l'entretien et le nettoyage régulier par les autorités concernées sont privilégiés. "Les autorités vont aussi rehausser la route existante et améliorer les drains existants dans la Cemetery Road." (NdlR, certains ingénieurs civils préviennent que cette démarche engendrera d'autres problèmes ailleurs. Et qu'il faut s'adapter au terrain naturel. Osman Mahomed indique que le mur de maçonnerie existant du côté du cimetière devra être renforcé et le drain existant de l'autre côté de la route devra lui être rétabli.)

Comme solution à long terme, MEL affirme que d'autres projets d'amélioration sont prévus par les autorités. "Ce problème de Flash Floods est devenu critique dans le monde avec des intensités de pluie parfois incontrôlables, ainsi il nous faut des solutions durables, innovantes et concrètes en prenant en considération le changement climatique et le développement durable."