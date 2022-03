Ile Maurice: Meurtre à Highlands - un chauffeur de taxi avoue avoir tabassé Darsen Chellen

"Bizin koné kinn ariv sa zanfan-la." C'est ce que réclame la famille de Darsen Chellen, appelé Rehan, qui s'interroge sur sa mort. Le corps sans vie de cet habitant de St-Paul, Phoenix, de 32 ans, a été retrouvé en bordure de route avec une profonde lacération à la nuque dans la soirée du lundi 14 mars. Un premier suspect a été interrogé avant que des informations ne mènent, hier, à l'arrestation d'un quadragénaire, qui a avoué avoir agressé la victime.

Lundi soir, la police de Phoenix a été alertée qu'un individu a été retrouvé avec des blessures à l'intersection de Railway Road et Belle-Terre Road, Highlands, vers 22 h 40. Un témoin a indiqué avoir vu la victime être projetée d'une voiture et en a donné la plaque d'immatriculation.

Une opération a été montée par la Criminal Investigation Division (CID) de Phoenix, dirigée par l'inspecteur Ramburn, et les limiers du Field Intelligence Office de la Central Division, sous la supervision des surintendants de police Guckhool et Surnam, pour mettre la main sur le propriétaire du véhicule. Il s'agit d'un habitant de Quinze-Cantons, Vacoas, âgé de 23 ans. Soumis à un interrogatoire serré, il a expliqué qu'il avait senti qu'il avait roulé sur quelque chose mais qu'il ignorait quoi. Il aurait ainsi continué sa route.

Les images des caméras de surveillance de la région ont été visionnées pour vérifier ses dires. Mais les enquêteurs ont été intrigués par les blessures que portait la victime sur le corps et qui n'avaient pas l'air d'avoir été simplement causées par les pneus d'une voiture. En effet, Darsen Chellen, qui était maçon, avait des blessures infligées à l'arme blanche. L'habitant de Vacoas, un employé de banque, a comparu devant la justice hier et son véhicule a été examiné par les éléments du Scene of Crime Office.

L'autopsie, pratiquée par le médecin légiste de la police, a confirmé la thèse que Darsen Chellen a bel et bien été agressé avec une arme tranchante. En effet, celle-ci a attribué son décès à un "slash wound to the neck".

Suivant des informations, la CID de Phoenix a procédé à l'arrestation d'un chauffeur de taxi de 46 ans domicilié dans la localité, hier. Nashad Ali Soogun, en présence de son homme de loi, a expliqué avoir eu une altercation avec Darsen Chellen, qui passait devant chez lui et lui aurait lancé des jurons. "Mo'nn bat li parski li ti pé zouré, ti éna lapriyer sa ler-la", a dit Nashad Ali Soogun aux enquêteurs. Il a été traduit devant le tribunal de Curepipe pour meurtre. Les agents n'écartent pas la thèse que Darsen Chellen a été tabassé par plusieurs personnes.

De leur côté, les proches de Darsen Chellen disent ne pas comprendre ce qui a bien pu arriver. "Li pa rod lager ar personn li", martèle la mère de Darsen Chellen, qui perd un deuxième fils tragiquement. Un de ses enfants s'était donné la mort il y a quelques années.