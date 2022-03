Madagascar: Parti MMM - Hajo Andrianainarivelo est parti, hier, en Europe

Le parti Malagasy Miara-Miainga volera de ses propres ailes. Hajo Andrianainarivelo a pris en main l'avenir de son parti.

Pendant que la classe politique attend avec beaucoup d'attention la formation du prochain gouvernement, Hajo Andrianainarivelo, président du parti Malagasy Miara-Miainga (MMM), quant à lui, a la tête ailleurs. Il est parti, hier, pour l'Europe et l'objet du voyage est jalousement gardé par son entourage. Ce déplacement à l'extérieur intervient quelques jours après la décision de cette formation de rompre ses collaborations avec le régime en place. L'actuel ministre de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers ne compte plus participer au prochain gouvernement et a déjà claqué la porte.

Il l'a annoncé, vendredi dernier, devant la presse. Les deux chefs de l'exécutif ne peuvent plus compter sur la participation de Hajo Andrianainarivelo et le soutien du parti MMM dans la prochaine liste des futurs membres du gouvernement. Pour le Malagasy Miara-Miainga, la messe est dite. " Les conditions ne sont plus remplies " pour que le parti fasse partie de l'équipe de l'exécutif. La déclaration a résonné comme le verdict d'un divorce entre Hajo Andrianainarivelo et Andry Rajoelina.

Ukraine. Le MMM a pris ses distances vis-à-vis du régime. Surtout concernant la guerre en Ukraine, Hajo Andrianainarivelo et son parti ont choisi de condamner fermement la Russie concernant l'invasion militaire menée par Vladimir Poutine en Ukraine. L'offensive " viole les conventions et les droits internationaux et n'apporte aucun intérêt pour le monde " a soutenu le parti MMM dans une déclaration, lundi dernier, qui va, à cet effet, à l'encontre de la position adoptée par le gouvernement. L'Etat a choisi la " neutralité " par rapport à cette incursion armée en Ukraine.

La présidence de la République n'a pas condamné la Russie de Vladimir Poutine dans cette guerre que le maître du Kremlin a décidé de mener en Ukraine. Et ce, malgré la sollicitation des Européens, des Américains et d'autres pays alliés de l'OTAN, qui ont souhaité que Madagascar condamne la Russie dans ses actions.