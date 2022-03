Madagascar: Catastrophes - Un plan de relèvement pour les sinistrés

460 150 sinistrés ont été enregistrés dans le pays après le passage des intempéries

Un plan d'aide aux sinistrés a été élaboré par la Croix Rouge pour leur relèvement après les intempéries. L'identification des domaines prioritaires a été mise en exergue lors des évaluations

Depuis le mois de janvier, Madagascar a enregistré 206 décès et 460 150 sinistrés après le passage des cyclones Ana, Batsirai, Dumako, Emnati et Gombe. La Plateforme d'intervention régionale de l'Océan Indien (PROI) a même classifié la puissance du cyclone Batsirai comme " jamais été aussi important depuis 25 ans à Madagascar, avec des vents violents de 235 km/h, générant une houle avec des vagues de plus de 10 mètres et de fortes pluies ".

Les évaluations menées par la Croix-Rouge malagasy avec la Fédération Internationale des Fédérations des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge (FICR) ont permis d'identifier les domaines prioritaires pour le relèvement des sinistrés après les intempéries. Il s'agit de la santé, l'eau, l'habitat, l'hygiène et l'assainissement, les moyens de subsistance et les besoins fondamentaux. Les priorités d'intervention pour les prochains mois ont également été définies après cette évaluation. Il s'agit de la réduction des risques et des catastrophes, la protection, le genre et l'inclusion.

Dans son plan d'action, la CRM prévoit de venir en aide à plus de 50 000 personnes, de fournir des abris d'urgence et des habitats à 15 000 personnes. Les intempéries ont également impacté les infrastructures sanitaires. C'est dans ce sens qu'elle a prévu de fournir et d'assurer des services de santé essentiels afin de réduire les risques sanitaires immédiats touchant 50 000 personnes. L'octroi des dispositifs de fourniture en eau, en hygiène et en assainissement ne sera pas en reste.