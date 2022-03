Madagascar: Examens officiels - L'élaboration du calendrier de paiement des vacations en cours

Le ministère de l'Éducation Nationale sortira bientôt le calendrier de paiement des vacations.

Après la grogne des enseignants, par rapport au non-paiement de leurs arriérés de vacations, le ministère de l'Éducation nationale a informé que l'élaboration du calendrier y afférent est déjà en cours. Les contrôles et vérifications de la liste des concernés figurent parmi les causes de ce retard. Le ministère mise sur la transparence et prévoit d'afficher cette liste finale au niveau des circonscriptions scolaires et des directions régionales de l'Éducation nationale.

Le paiement de ces arriérés de vacations concerne en effet les enseignants qui ont effectué les travaux de jury aux examens officiels depuis 2018. Dans son communiqué, le ministère a indiqué que ces indemnités s'élèvent à 20 milliards d'ariary environ pour les années 2018, 2019 et 2020 et de 15 milliards environ pour les années 2021 et cette année scolaire en cours. Ce paiement se fera auprès des 114 circonscriptions scolaires dans tout Madagascar et bénéficiera au personnel permanent et au personnel non permanent.