Madagascar: Environnement - Taolagnaro - Prise en main par QMM de l'approvisionnement en eau potable

Les autorités malgaches ont pris des décisions suite à l'incident observé le 12 mars dernier dans le village d'Emanakana et dans la zone où est implantée le seuil déversoir de la société Qit Mineral Madagascar ou QMM. Ledit incident correspond à la mort des poissons trouvés dans ces zones.

Outre l'étude de contre-expertise menée conjointement par l'INSTN ou Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires et l'ANDEA ou Autorité Nationale de l'Eau et de l'Assainissement, lesdites autorités ont décidé que la QMM va assurer l'approvisionnement en eau potable des communautés concernées par l'incident. La société se voit aussi attribuer la tâche d'assurer l'assistance alimentaire desdites communautés.

Enfin, dans le cadre de l'étude de contre-expertise, les autorités malgaches ont exigé de la société QMM qu'elle mette à disposition des matériels et des équipements logistiques afin de mener à bien les travaux d'investigation et d'échantillonnage. Il conviendrait de noter que l'étude de contre-expertise devrait durer 60 jours et que les résultats devraient permettre " de déterminer le niveau de contamination des ressources en eaux situées aux alentours du site d'exploitation de la société QMM " ainsi que " la vulnérabilité des (mêmes) ressources en eau ".