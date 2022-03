Madagascar - Etats-Unis - Une coopération au service de la population

Le président de la République, Andry Rajoelina a rencontré hier, à Iavoloha, Cindy McCain, Ambassadeur des Etats-Unis auprès des trois agences des Nations Unies pour l'alimentation basée à Rome. Les discussions ont porté sur la coopération avec les trois agences des Nations Unies, à savoir le PAM (Programme Alimentaire Mondial), la FAO (Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture) et le FIDA (Fonds International de Développement Agricole), dont le renforcement des appuis aux actions menées pour lutter contre l'insécurité alimentaire et en vue de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, une priorité de l'Etat malgache.

De ce fait, on peut lire à travers cette rencontre que les deux pays entretiennent une relation saine, dépassant toutes les spéculations sur la position de Madagascar sur la guerre en Ukraine. Si l'Union européenne, par son ambassadeur, Giovanni Di Girolamo, a déjà fait savoir que Madagascar est un pays ami et que la coopération va continuer sans encombre, les Etats Unis ont montré par cette rencontre que les relations entre les deux pays restent intactes.

Insécurité alimentaire. La crise en Ukraine a suscité beaucoup d'interrogations sur l'approvisionnement en denrées alimentaires dans le monde et surtout dans les pays d'Afrique. Matthieu Brun, directeur scientifique de la Fondation FARM et chercheur associé à LAM - Sciences Po Bordeaux et spécialiste de la sécurité alimentaire a également indiqué qu'" il y a un risque que certains États protègent leurs marchés intérieurs et cessent d'exporter, et l'autre risque se situe aussi au niveau de la volatilité des prix et donc de la possible augmentation des prix des autres matières premières comme le riz donc un risque de transmission des prix importants qui serait néfaste pour la sécurité alimentaire du peuple malgache ". Et d'enchaîner que " le programme alimentaire mondiale distribue de l'aide alimentaire dont une partie vient des régions de la mer Noire, mais PAM a indiqué avoir suffisamment de stock ".

L'appui au développement du secteur agricole, par le biais de l'extension des exploitations agricoles et la mise en place d'infrastructures d'irrigation et d'approvisionnement en eau dans le Sud, ainsi que la mise en œuvre du plan de reconstruction des régions Atsinanana et Atsimo Atsinanana, durement touchées par les cyclones, ont également été abordés lors de la rencontre entre le président Andry Rajoelina et Cindy McCain hier. Et, il a été indiqué que le PAM va appuyer le projet.