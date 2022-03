Afrique: Semaine de l'Agri-Tech à Dakar - Des startups tunisiennes à la recherche de nouveaux partenariats au Sénégal

La semaine de l'Agri-Tech Tunisienne au Sénégal se tient du 13 au 17 mars 2022 à Dakar. Le 15 mars dernier, les membres de la délégation ont rencontré la presse pour expliquer les enjeux et opportunités des technologies digitales au service de l'agriculture.

Selon Walid Gaddas, directeur général de Stecia International, cette semaine est une occasion de bâtir des partenariats entre des entreprises technologiques tunisiennes de l'agri-tech et des acteurs du secteur agricole sénégalais et de renforcer la compétitivité de l'agriculture sénégalaise. M. Gaddas dont la société est chargée de la mise en œuvre de ce projet, a précisé que le projet "AgriTech Tunisia " a pour ambition de développer la coopération Sud-Sud dans le secteur des technologies digitales pour l'agriculture, entre la Tunisie et les pays de l'Afrique de l'Ouest et considère que le Sénégal qui sera la première étape du projet, offre le plus d'opportunités de partenariats dans la sous-région.

Il a ajouté que le principal but visé par cet évènement est de créer une dynamique de coopération entre les secteurs privés des deux pays par la mise à la disposition des agriculteurs sénégalais de solutions à la pointe de la technologie leur permettant d'améliorer leur compétitivité tout en optimisant l'utilisation des ressources naturelles. L'autre objectif est de rapprocher les entreprises

technologiques tunisiennes de leurs homologues sénégalaises pour bâtir des partenariats techniques, financiers et commerciaux afin de présenter une offre conjointe et complémentaire qui répond aux besoins des pays de la sous-région qui cherchent à atteindre l'autosuffisance alimentaire dans un contexte de croissance rapide de la population et d'augmentation des effets du changement climatique. " Nous sommes venus au Sénégal pour développer le partenariat dans le domaine des technologies agricoles entre nos deux pays. Ce qui est important car la Tunisie et le Sénégal misent beaucoup sur l'agriculture ", a déclaré Walid Gaddas.

" La coopération sud-sud est un volet que nous pouvons développer pour améliorer le secteur agricole de nos deux pays. Nous voulons des partenariats dynamiques avec les Sénégalais ", a ajouté Alaya Bettaïeb, membre de la délégation.

Cette semaine de l'Agri-Tech Tunisienne se décline à travers un programme riche de rencontres B to B, des conférences et de visites de terrain. Deux conférences sont également au programme.