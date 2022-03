Angola: João Lourenço décoré de l'Ordre Amilcar Cabral

Mindelo — Le Président de la République, João Lourenço, a été décoré, ce mardi, à Mindelo (Cap-Vert), du premier degré de l'Ordre Amilcar Cabral.

L'homme d'État angolais a reçu la plus haute distinction au Cap-Vert, en reconnaissance de la manière intense et déterminée avec laquelle il a travaillé pour renforcer les relations entre les deux pays.

La cérémonie a eu lieu au cours de la journée de travail, que João Lourenço, accompagné de son homologue capverdien, José Maria Neves, a réalisée dans la deuxième ville de l'archipel, dans le cadre de sa visite d'État au Cap-Vert.

S'exprimant lors de la cérémonie de remise de cette distinction, le Chef de l'État angolais a déclaré que l'hommage servait de stimulant aux efforts visant à renforcer les liens, qui unissent les Angolais et les Capverdiens, en faveur du progrès, de la croissance économique et du bien-être des populations de deux pays.

" Je me sens profondément honoré de recevoir aujourd'hui la plus haute distinction de l'État capverdien, dans un contexte où se déroule la visite d'État, au cours de laquelle j'ai eu l'occasion d'aborder toutes les questions qui peuvent contribuer, de manière expressive, pour le renforcement continu des liens d'amitié, de solidarité et de coopération ", a-t-il affirmé.

João Lourenço, qui le considérait comme une source de grande fierté, interprète l'hommage non pas comme un acte de nature personnelle, mais comme un geste de reconnaissance du rôle que le peuple angolais a joué, avec un profond dévouement, dans le contexte de la lutte du mouvement de libération national africain, pour l'éradication du régime d'apartheid en Afrique du Sud et la libération de l'Afrique australe qui en résulte.

" Mon émotion est d'autant plus grande de partager ce moment avec les Capverdiens, qui ont engendré l'un des meilleurs enfants d'Afrique, un intellectuel d'envergure internationale, et à la stature profondément humaniste, dont nous nous inspirons pour l'acte libérateur dans lequel nous sommes impliqués, depuis des décennies, dans la lutte contre la domination coloniale en Afrique ", a-t-il souligné, faisant référence à Amilcar Cabral.

Il a rappelé qu'Amílcar Cabral est une figure africaine respectable, "qui honore et nomme la médaille honorable qui vient de m'être décernée".

João Lourenço a déclaré qu'il était au Cap-Vert pour transmettre le sentiment de sympathie et d'amitié qui unit les deux peuples unis par une histoire commune, par la saine coexistence qui s'est développée au fil des décennies et qui se maintient dans la relation fraternelle et toujours amicale qui a été établie entre l'Angola et le Cap-Vert.