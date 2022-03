Cote d'Ivoire: Ajax Amsterdam - Sébastien Haller évoque ses " regrets "

L'Ajax Amsterdam et Sébastien Haller sont éliminés en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

L'Ajax Amsterdam, pourtant dominatrice, a subi la loi de Benfica mardi soir (0-1, 8e de finale retour de Ligue des Champions). Éliminés de la coupe aux grandes oreilles, les Néerlandais sont terriblement déçus, à l'image de Sébastien Haller.

" Ça a péché dans les deux zones de vérité, on aurait pu et dû marquer ce soir, ça n'a pas été le cas, et derrière on prend un but qu'on aurait pu éviter. Ils ont fait le match parfait... A nous de partir avec nos regrets. C'est le football malheureusement, ce n'est pas toujours l'équipe qui domine qui gagne. On doit apprendre de nos erreurs... ", a confié l'attaquant de l'Ajax Sébastien Haller.