Afrique de l'Ouest: Tremplin start-up UEMOA - Les lauréats ivoiriens reçoivent leurs prix

La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'ivoire (Cc-ci), a organisé, le mardi 15 mars 2022, dans ses locaux à Abidjan-Plateau, la cérémonie de remise de prix de la 2è édition du concours " Tremplin start-up Uemoa ".

Pour cette édition, la Côte d 'Ivoire a glané quatre prix dont un prix régional (Bronze) remporté par la start-up Investiv Côte d'Ivoire, dirigée par Aboubacar Sidik Karim. A cet effet, il a reçu un trophée et un chèque de 10 millions de Fcfa, et la Cgci, sa structure d'accompagnement a eu droit à 2 millions de Fcfa.

Les trois prix nationaux ont été remportés par les start-ups, Jool international de Biley Joseph-Olivier, avec l'Association 3535 comme structure accompagnatrice, Grainotheque d'Daniel Oulai également accompagnée par l'Association 3535. Quant à la start-up cookielabs Côte d'Ivoire de Seoulou Auger Cadet, elle a été accompagnée par Cied. Ces start-ups ont reçu chacune un trophée et un chèque de 5 millions de Fcfa et les structures accompagnant, 1 million de Fcfa chacune.

Le directeur général de l'industrie, Tra-BI Emmanuel, représentant le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba, a souligné que ce concours est d'une très grande importance pour les économies de la sous-région ouest africaine parce que portant sur un sujet d'intérêt, celui de la promotion de l'entrepreneuriat innovant facteur d'émergence de champions nationaux et de création d'emplois et de richesses. " Les start-ups de par leur capacité à créer de nouveaux produits et services et à stimuler le développement de nouveaux marché, peuvent constituer un puissant levier de croissance et de performance des économies ", a-t-il expliqué.

Ce concours est en cohérence avec les orientations du gouvernement ivoirien:

Pour lui, les pays les plus dynamiques au plan économique, sont ceux qui ont su créer un environnement propice à l'émergence et au développement des start-ups et de jeunes entrepreneurs en vue de stimuler croissance économique. " Cette deuxième édition du concours Tremplin start-up Uemoa, est en parfaite cohérence avec les orientations exprimes par le gouvernement ivoirien dans le nouveau plan national du développement (Pnd 2021-2025) ", a poursuivi l'émissaire de Souleymane Darrassouba.

Le commissaire de la commission de l'Uemoa, Paul Koffi Koffi, a pour sa part rendu un hommage au Président de la République, Alassane Ouattara et du Premier ministre Patrick Achi pour leur disponibilité à accompagner la consolidation de l'intégration sous régionale et plus particulièrement pour l'émergence au sein de l'Uemoa d'un secteur privé dynamique et prospère. " C'est l'équivalent de 214 millions de Fcfa que la commission de l'Uemoa a mis à la disposition des lauréats au niveau des huit pays de la sous-région. Et sur ces 214 millions de Fcfa, les lauréats de la Côte d'ivoire bénéficieront de l'équivalent de 30 millions de Fcfa ", a précisé Paul Koffi koffi.

Prenant la parole à son tour, le représentant du président de la chambre consulaire régionale de l'Uemoa (Ccr-Uemoa), Diarrassouba Vallassiné, a déclaré que les prix remis ce jour, permettront de booster la compétitivité et insuffler une dynamique de compétition sous régionale pour la promotion de l'entreprise. " Pour le renforcement de l'intégration, nous avons besoin d'entreprises performantes ayant une forte ambition de rayonner sur la l'ensemble de l'union et des prestations de haut niveau ", dit-il.

Les lauréats invités à maintenir vivace le flambeau de l'excellence

Mais avant, le vice-président, Maguiraga Bakary, a, au nom de la Cci-ci, remercié le gouvernement ivoirien pour ses actions déployées en faveur du secteur privé et pour l'organisation de cette deuxième édition dont l'objectif principal est de soutenir la promotion d'un entrepreneuriat moderne et innovant, et l'émergence de champions nationaux et communautaires. " La chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, qui entend prendre toute sa place dans l'accomplissement de la vision du gouvernement, qui est celle d'accroitre le taux de transformation des produits agricoles, a renforcé ces dernières années, son dispositif au profit des très petites et moyennes entreprises du secteur de l'agro transformation ", a souligné Maguiraga Bakary.

Cet engagement dit-il, s'est matérialisé par la mise en œuvre depuis 2020 de deux programmes d'appui au développement de la petite agro-industrie dont ont bénéficié 180 unités et société coopératives de la petite agro-transformation sur l'ensemble du territoire national. Il a félicité les lauréats de cette deuxième édition concours " Tremplin start-up Uemoa ",

" Par vos mérites personnels, vous faites la fierté du secteur privé de l'Uemoa, et je vous redis ma satisfaction, ma fierté et mes félicitations car vous êtes la preuve que notre secteur privé est capable d'innovation et que certainement, avec vous, la dynamique d'émergence de nos économies africaines sera une réussite ", s'est réjoui le représentant de Faman Touré. Aussi, les a-t-il invités à entretenir vivace le flambeau de l'excellence et surtout de ne pas oublier qu'ils sont désormais des modèles.

Joseph-Olivier Biley, au nom des lauréats a remercié les initiateurs de ce concours. "Nos Etats peuvent compter sur nous en tant que nouveaux leviers de croissance économique", a-t-il promis.

Etaient également présents à cette cérémonie, Mme Christiane Duncan, conseillère du ministre de l'Economie et des finances, et M. Gustave Diasso, représentant résident de l'Uemoa.

Rappelons que le thème de cette deuxième édition est : " L'Economie numérique au service de l'agro-industrie ".