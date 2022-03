Cote d'Ivoire: Unfpa - Nassénéba Touré remercie l'institution pour son appui technique et financier à la Côte d'Ivoire

Présente aux Etats-Unis pour participer à la 66e session de la commission de la condition de la femme, la Ministre de la Femme , de la Famille et de l' Enfant, Nasseneba Touré, a traduit le lundi 14 mars 2022 ses remerciements à la directrice exécutive adjointe de l'Unfpa pour l'appui technique de son organisation à la Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion de la rencontre qu'elle a eu avec la directrice exécutive adjointe de l'institution à son siège à New York.

Elle a également tenu à traduire sa gratitude au Représentant résident par intérim du Fonds des Nations Unies pour la population (Unfpa) à Abidjan, Alain Akpadji et toute son équipe qui ont investi techniquement et financièrement pour l'adoption et la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre les Violences basées sur le genre(Vbg) ; la création et l'équipement de 79 plates-formes de lutte contre les Vbg pour la prévention des Vbg et la prise en charge holistique des personnes survivantes de Vbg.

Nassénéba Touré s'est cependant félicitée de la synergie, du leadership et de l'appui constant et remarquable de l'Unfpa avec les autres agences du Snu dans le cadre de adoption d'un nouveau code de procédure pénal pour favoriser les poursuites judiciaires des auteurs de Vbg et améliorer la protection des victimes et des témoins.

Pour finir, la Ministre a aussi réaffirmé à la directrice exécutive adjointe de la ferme volonté politique au plus haut niveau du gouvernement à pérenniser les acquis et actions appuyées par l'Unfpa en Côte d'Ivoire. Diene Keita, invitée à la rencontre des Ministres du genre de la Cedeao et du G5 Sahel.

Pour sa part, Diene Keita, Directrice exécutive adjointe de l'Unfpa a indiqué toute sa joie de recevoir la Ministre et a réaffirmé son engagement ainsi que celui de l'Unfpa, de renforcer la coopération avec le gouvernement ivoirien qui est la locomotive de la Cedeao. Elle a indiqué sa disponibilité à accompagner le Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, dans le cadre de la mobilisation des ressources financières, notamment auprès des institutions financières arabes.

À l'invitation de la Ministre, la directrice exécutive Adjointe a marqué son accord pour participer à la rencontre des Ministres du genre de la Cedeao et du G5 Sahel qui se tiendra à Abidjan dans le mois de mai, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de la résolution 1325 des Nations Unies.