Cote d'Ivoire: Abidjan-Marcory - Aby Raoul offre un bâtiment pour abriter une brigade de Gendarmerie

Marcory a désormais sa brigade de gendarmerie. Le député-maire Raoul Aby a officiellement inauguré, le mardi 15 mars 2022, la toute première brigade de gendarmerie de la commune. C'était en présence de l'Inspecteur général de la gendarmerie, le Colonel major Aka Benjamin, représentant le Commandant Supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée, Alexandre Apalo Touré.

Cette brigade est située au club house à la cité ex-Eeci sise au quartier Champroux.

Le premier magistrat et son Conseil municipal, en remettant les clés de cette brigade, ont également remis à cette institution sécuritaire du matériel de bureau, à savoir des ordinateurs, imprimantes, des climatiseurs et des chaises.

Le député-maire, à travers ce geste, entend réaffirmer son engagement pour une meilleure sécurité dans sa commune, et ce, dira-t-il, pour le bonheur de ses administrés. " La république voit doit une sécurité. Il était inconcevable pour nous, habitants de Marcory de constater que nos voisins de Koumassi et de Treichville ont une brigade de sécurité. C'est pourquoi nous avons décidé d'offrir cette brigade à notre gendarmerie pour veiller au quotidien à nos soins ", s'est justifié le maire Raoul Aby. Et d'annoncer par la suite, l'ouverture d'une seconde brigade dans deux ans dans la même commune, précisément au quartier Remblais.

Au nom du Commandant Supérieur de la gendarmerie nationale, le Colonel Benjamin Aka a souligné que cette nouvelle brigade est un début de solution aux problèmes sécuritaires et de maillages auxquels la gendarmerie est confrontée. "Cette nouvelle brigade va permettre à la première légion de gendarmerie territoriale de disposer d'un nouvel outil de sécurité de proximité, qui nous faisait défaut jusqu'à présent dans cette zone géographique dans la grande ville d'Abidjan", s'est réjoui le Colonel major Benjamin Aka. Non sans manquer d'exhorter les populations de Marcory à un comportement citoyen de type nouveau. "Bien que la sécurité étant une attribution régalienne de l'État est d'abord de tous et de chacun ",a-t-il souligné.