Sud-Soudan: La dimension œcuménique de la visite du Pape François dans le pays

Torit — " En apprenant la nouvelle de la prochaine visite du Pape François dans le pays, nous avons nommé un comité de quatre représentants de la Conférence épiscopale du Soudan et du Sud-Soudan (SSCBC) pour commencer les préparatifs. Ce comité rejoindra le panel organisé par le gouvernement pour travailler ensemble". C'est ce qu'a déclaré l'Archevêque Stephen Ameyu Martin Mulla, ordinaire local de l'archidiocèse de Juba, à propos des préparatifs de la SSCBC, concernant la visite du Pape (voir Agenzia Fides 10/3/2022) au Sud-Soudan.

"En tant que nation et en tant qu'Église, nous sommes honorés par l'annonce de la visite du Saint-Père", a déclaré l'Archevêque Ameyu, qui est également administrateur apostolique du diocèse de Torit, au Sud-Soudan. "Ce sera un moment de grande importance pour que tous les Sud-Soudanais se mobilisent pour la paix et la réconciliation. Nous espérons qu'avec sa visite, le Pape nous encouragera tous à suivre le chemin du dialogue, de la paix et de la justice pour la consolidation de la paix dans le pays".

"La visite du pape François a une dimension œcuménique. En fait, l'Archevêque de Canterbury et le modérateur de l'Église presbytérienne écossaise seront également présents." Le désir du Pape de se rendre au Soudan du Sud a mûri lors de sa rencontre au Vatican en avril 2019 avec l'Archevêque de Canterbury Justin Welby et les dirigeants politiques du Soudan du Sud, au cours de laquelle François les a implorés pour la paix (voir Agence Fides 12/4/2019).

"Nous sommes très heureux et impatients de recevoir notre Saint-Père, le Pape François, au Sud-Soudan", a fait écho l'Évêque Charles Sampa Kasonde du diocèse de Solwezi, en Zambie, président de l'Association des conférences épiscopales membres d'Afrique de l'Est (AMECEA). "Ce voyage est en quelque sorte l'accomplissement de sa promesse ainsi qu'une garantie de son amour pour les Sud-Soudanais et de son engagement à faire en sorte que la paix règne sur terre", a-t-il conclu.