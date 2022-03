Burkina Faso: Bolloré Transport & Logistics galvanise ses troupes

Pour Bolloré Transport & Logistics, comme bien d'autres entreprises, l'année 2021 n'a pas été de tout repos, entre crise sanitaire liée à la pandémie du covid-19 et crise sécuritaire qui secoue le Burkina. La société et ses collaborateurs ont dû s'armer de détermination, d'imagination pour accomplir leur mission et de satisfaire leurs clients.

Le lundi 7 mars 2022, le personnel et la direction générale se sont retrouvés au cours d'une cérémonie de présentation de vœux, l'occasion de communier, de passer en revue l'année écoulée et d'examiner les défis à relever. "C'est une tradition chez nous à laquelle il faut sacrifier chaque année, quelle que soit la période.

Vous savez que le début de l'année 2022 a été bousculée, mais nous tenions quand même à le faire en reconnaissance de la résilience du personnel, pour célébrer le mérite de ceux qui font valoir leurs droits à la retraite et les médaillés qui ont reçu une distinction après 15 ans passés au sein de l'entreprise", explique Seydou Diakité, le Directeur Général Pays de Bolloré Transport & Logistics.

Ce rituel, ajoute-t-il, entretient une certaine qualité de relations entre le personnel et la direction générale. "C'est l'occasion pour nous de recevoir les doléances du délégué du personnel pour pouvoir les traiter en cours d'année. C'est un moment de famille, de partage, de solidarité et de reconnaissance et l'occasion d'avoir une pensée pour ceux qui nous ont quittés l'année passée ", précise M. Diakité.

Honorer l'effort des collaborateurs

Grâce à la capacité d'adaptation de tous, la société a pu assurer, face à la crise sanitaire, une continuité de la chaîne logistique dans des domaines sensibles tels que la santé, l'approvisionnement en produits alimentaires, de denrées périssables et de bien d'autres produits de première nécessité pour accompagner la résilience des populations.

La cérémonie a été l'occasion de dire merci à tous les agents. Certains d'entre eux ont reçu des prix d'encouragement. Ces distinctions visent, selon le directeur général, à "honorer l'effort remarquable des collaborateurs dans les différents métiers durant l'année écoulée en même temps qu'elle invite tout un chacun à cultiver l'excellence dans le travail bien accompli pour la satisfaction de nos clients ".

La cérémonie de vœux a aussi été l'occasion de dire au revoir aux collaborateurs admis à faire valoir leur droit à la retraite. Cette année, ils sont 13 dont l'ancienneté est comprise entre 16 et 40 ans. Ils ont reçu une attestation de reconnaissance et un bon d'achat de matériel électroménager. Il faut noter aussi que quatre collaborateurs ayant une ancienneté de 15 ans dans le Groupe ont, quant à eux, reçu des médailles.

"C'est une fierté du groupe d'aller au-delà de sa mission première en permettant à ses collaborateurs d'hier d'être de nouveaux entrepreneurs, quel que soit le domaine qu'ils ont choisi. Notre politique RH met l'accent sur l'épanouissement du capital humain, premier facteur de production de toute entreprise", commente Seydou Diakité.

Le retour à la paix, un impératif

Particulièrement préoccupé par la situation sécuritaire du pays, le directeur général de Bolloré Transport & Logistics, Seydou Diakité a émis le vœu que le pays retrouve sa quiétude d'antan. "Sans sécurité, vous ne pouvez pas travailler, il n'y a pas d'entreprises. Il y a la résilience contre la pandémie de la Covid. Il faut créer les conditions pour que les gens soient plus relaxes. Il faut ensuite rassurer nos partenaires qui sont en face et qui attendent de nous des services de qualité. Nous souhaitons que notre pays puisse revenir dans la paix, le calme", dit-il.

Présente au Burkina Faso dans le transport et la logistique, Bolloré Transport & Logistics emploie aujourd'hui plus de 400 collaborateurs burkinabè et génère plus de 350 emplois indirects.

L'entreprise développe des partenariats avec des établissements d'enseignement supérieur, à l'instar de l'Institut Africain de Management (IAM), l'Institut Burkinabé des Arts & Métiers (IBAM), le Centre de Promotion de l'Apprentissage des Métiers (CPAM), le Centre de Formation Professionnelle Emplois & Métiers (CFPEM).

Bolloré Transport & Logistics Faso mène également des actions de solidarité au bénéfice des populations en partenariat avec des ONG, notamment l'aide à la scolarisation et à la réinsertion sociale des jeunes et la sensibilisation à la préservation de l'environnement.

Les prix remis

Prix de l'excellence

Alphonse Guiguemdé

 Prix du meilleur agent port sec (

Vincent Bako

 Prix du le meilleur conducteur

Albert Nanéma

 Prix du meilleur agent support

Salomon Hien

 Prix du meilleur agent d'exploitation (

Ghislain Kissou

 Prix du le meilleur manager (Rachid Zongo)

Rachid Zongo