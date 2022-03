Gabon: Le pays s'asocie à ENGIE Energy Access

ENGIE Energy Access, l'un des principaux fournisseurs de solutions prépayées (similaire au modèle EDAN) et de mini-réseaux en Afrique, s'est associé au Ministère en charge de l'Énergie du Gabon pour électrifier des foyers situés hors réseau public d'électricité dans tout le pays, par la vente, l'installation, la maintenance et la distribution de systèmes solaires domestiques de haute qualité qui peuvent alimenter des villages entiers 24 heures sur 24, 7 jours.

Plus de 40 000 foyers devraient bénéficier de ce partenariat au cours des cinq prochaines années, ce qui se traduira par un impact sur plus de 200 000 vies.

"Nous sommes ravis de nous associer à ENGIE Energy Access pour électrifier des foyers à travers le Gabon", a déclaré le Ministre d'État, Ministre de l'Énergie et des Ressources Hydrauliques, Porte- parole du Gouvernement, M. Alain-Claude BILIE-BY-NZE.

"L'amélioration de l'accès à l'électricité dans les communautés rurales et péri-urbaines est une priorité pour le Gouvernement et ce partenariat contribuera à l'accélération de nos ambitions en matière d'électrification. Nous savons que l'impact d'un projet comme celui-ci est considérable et qu'il profitera aux communautés dans les domaines de l'éducation, des soins de santé, du petit commerce, de l'entrepreneuriat et bien plus encore. L'impact social ne peut pas non plus être négligé, puisque les femmes seront les bénéficiaires de plus d'un tiers des opportunités d'emploi qui en résulteront. En d'autres termes, nous prévoyons une amélioration significative des conditions de vie générales de la population."

Réagissant à cette annonce, Gillian-Alexandre HUART, CEO d'ENGIE Energy Access, a déclaré : "Notre mission est de fournir des solutions énergétiques abordables, fiables et durables, ainsi que des services qui changent la vie, et ce partenariat nous permet de le faire. Le Gouvernement gabonais a accordé un régime fiscal à un taux privilégié sur les produits solaires importés dans le pays, ce qui les rend encore plus abordables pour les ménages gabonais."

ENGIE fournit une énergie solaire sûre et fiable à 6,5 millions de personnes en Afrique subsaharienne , dans 9 pays. Au Gabon, ENGIE Energy Access apportera son soutien en renforçant les capacités commerciales locales en matière de vente et de distribution, ainsi que de transfert de connaissances pour les services liés au matériel et aux logiciels.

En outre, ENGIE Energy Access travaillera avec des institutions financières internationales et des banques gabonaises pour créer un fonds d'électrification rurale qui, à son tour, soutiendra le financement des clients finaux pour améliorer l'accessibilité financière. La phase pilote du projet débutera en avril 2022.