Congo-Brazzaville: Gestion climatique - Le plan de consultation des communautés locales du pays en voie de validation

Le Forum pour la gouvernance et les droits de l'homme (FGDH) a organisé, le 15 mars à Brazzaville, en collaboration avec les organisations ciblées, un atelier pour l'inclusion géographique et sociale dans le processus et les initiatives climat en République du Congo.

L'objectif est de favoriser une implication des femmes, jeunes et des groupes marginalisés, basés à l'intérieur du pays, sur la conception des programmes thématiques de la loi, du plan d'action de la deuxième contribution déterminée au niveau national (CDN). Il s'agira aussi de recueillir les éventuelles contributions des parties prenantes concernées.

Financé à cinquante mille euros par les bailleurs, le projet d'inclusion géographique et sociale dans le processus et les initiatives climat en République du Congo a une durée de douze mois. Cinquante administrations, trois cents femmes et deux cents jeunes seront sensibilisés par la mise en œuvre de ce projet dans dix départements du pays.

" Il y a plus d'un an que le Congo avait adopté sa deuxième contribution déterminée au niveau nationale (CDN), ce plan indique comment le pays va œuvrer à lutter contre les changements climatiques. Donc nous allons sensibiliser la population sur le contenu du 2e CDN et prendre les préoccupations de cette population afin de les remonter au niveau national pour que cela soit pris en compte par les décideurs, d'où ce plan consultation ", a indiqué Maixent Fortunin Agnimbat Emeka, coordonnateur du FGDH.

En clair, l'une des phases importantes de ce projet est la consultation des femmes, jeunes et des groups marginalisés, basés à l'intérieur du pays, pour recueillir leurs perceptions, éventuelles actions ainsi que propositions en rapport avec les enjeux liés au climat et à son évolution, à l'exploitation des forêts et des ressources naturelles.

Le projet travaillera en collaboration avec les organisations paysannes, productrices agricoles du Congo, les agriculteurs, les collèges de femmes et jeunes élus par leurs pairs et des assemblées organisées afin d'élargir leur participation dans les espaces de dialogue, dans le cadre de l'Initiative pour les forêts d'Afrique centrale ainsi que pour la gouvernance et les droits de l'homme.