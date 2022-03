Congo-Kinshasa: Microfinance - Une conférence nationale s'ouvre ce mercredi

L'Association nationale des institutions de microfinance (Animf), en collaboration avec l'Association professionnelle des coopératives d'épargne et de crédit (Aprocec), organise, à compter de ce 16 mars, la première édition de la conférence nationale sur la microfinance. Au total, une soixantaine d'institutions de la microfinance va prendre une part active aux travaux.

Les travaux inédits sur la microfinance sont placés sur le thème " Rôle et place de la microfinance dans le programme du président de la République pour le développement inclusif de la RDC ". Les acteurs clés du secteur de la microfinance, notamment les membres du gouvernement, les autorités de régulation, les bailleurs de fonds et les différents partenaires techniques au développement vont prendre part aux travaux. Au sujet des institutions financières, elles proviendront principalement du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, du Haut-Katanga, du Kongo central, du Bandundu et de la ville province de Kinshasa.

L'objectif global est de constituer un cadre approprié pour réfléchir sur des solutions pertinentes sur le développement inclusif de la République démocratique du Congo (RDC). Le programme prévoit des conférences plénières en ateliers d'échange et de partage d'expériences, et en table ronde. Les participants mettront leur expertise à contribution pour sensibiliser le gouvernement et les différents partenaires techniques et financiers sur l'importance et la place de la microfinance. A cours des dernières années, le secteur a enregistré un certain développement. Aujourd'hui, tout le défi est d'arriver à en faire un levier puissant devant favoriser l'intégration de la population marginalisée au circuit productif et à la distribution équitable des richesses nationales.