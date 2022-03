Sénégal: Lancement, jeudi, de "La langue française dans le monde 2022", ouvrage préfacé par Souleymane Bachir Diagne

Dakar — L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et les éditons Gallimard vont procéder, jeudi à Paris, au lancement du nouveau rapport sur la langue française dans le monde, a appris l'APS.

L'ouvrage intitulé "La langue française dans le monde 2022" dont la parution officielle est prévue le 24 mars, est préfacé par le Sénégalais Souleymane Bachir Diagne, philosophe, professeur à l'Université Columbia de New York et Directeur de l'Institute of African Studies.

Selon un communiqué, "la nouvelle édition de cet ouvrage réalisé par l'Observatoire de la langue française de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), a pour principal objectif de fournir aux spécialistes, mais aussi au grand public, des données fiables sur la situation de la langue française dans plusieurs domaines".

La publication est présentée comme une "source unique d'informations chiffrées et scientifiquement établies" dans laquelle le lecteur "trouvera les réponses à plusieurs questions".

"Combien de francophones y a-t-il dans le monde ? Où sont-ils et quel usage font-ils de la langue française ? Quelle place pour le français dans les organisations internationales ? Dans quels pays le français est-il une langue d'enseignement ? Où en est l'apprentissage de la langue française en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie ? Quel avenir pour la langue française en Afrique ? Quelle place occupe le français sur internet ? Comment aborder les mutations liées au numérique pour promouvoir la diversité culturelle et linguistique des contenus ?", détaille le document.

Le communiqué rappelle que l'OIF dirigée par la Rwandaise Louise Mushikiwabo est une institution fondée "sur le partage d'une langue, le français, et de valeurs communes". Elle rassemble 88 États et gouvernements (54 états et gouvernements membres, 7 membres associés et 27 observateurs).

Le rapport sur la langue française dans le monde, publié en 2018, établissait à 300 millions le nombre de locuteurs de français, rappelle le communiqué.

Il indique que l'OIF, présente sur les cinq continents, "mène des actions politiques et de coopération dans les domaines prioritaires suivants : la langue française et la diversité culturelle et linguistique ; la paix, la démocratie et les droits de l'Homme ; l'éducation et la formation ; le développement durable et la solidarité".

"Dans l'ensemble de ses actions", l'OIF "accorde une attention particulière aux jeunes et aux femmes, ainsi qu'à l'accès aux technologies de l'information et de la communication".