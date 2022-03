Congo-Kinshasa: Sous la férule du DG Patrick Kayembe/INPP - Félix Tshisekedi annoncé à l'inauguration du nouveau bâtiment moderne à Mbandaka

Telle est l'annonce officialisée par la Cellule de communication de l'Institut National de Préparation Professionnelle (INPP) au média en ligne Exclusif RDC.

En effet, cette inauguration tant attendue à Mbandaka, Chef-lieu de la province de l'Equateur, résulte des actions menées par Patrick Kayembe Nsumpi, Directeur Général de cette institution, réussies grâce à son leadership à convaincre ses différents partenaires. Dans la même optique, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi est aussi annoncé pour palper du doigt cette réalisation de haute facture.

"Ce bâtiment, œuvre du financement français a pu être achevé grâce à un management fort du patron de l'INPP, qui a pu correctement équiper le bâtiment qui est déjà partiellement occupé et n'attend plus que son inauguration pour être totalement opérationnel ", a affirmé la cellule de communication.

Il sied de noter que la France, la JICA, le GIZ, la Banque mondiale, le PNUD et bien d'autres partenaires ont réitéré leur confiance et reconduit le partenariat avec l'INPP. Ce, grâce à l'impulsion du DG Patrick Kayembe. Ainsi, la JICA avait clôturé le mois dernier la première phase du projet " solide " et lancé par la même occasion la deuxième phase. Un événement qui répond à un agenda entre cet Institut et ses partenaires après avoir mis sur pied l'INPP Goma.

" Cet événement répond à un calendrier établi entre l'INPP et les partenaires qui ont programmé après évaluation de commencer par l'inauguration du bâtiment de Goma en décembre dernier puis l'étape de Mbandaka programmé pour bientôt. L'occasion faisant le larron, le Patron de l'INPP a jugé bon de laisser l'honneur au Chef de l'Etat de couper le ruban ", a renchérit la Cellule de communication.

La formation de la jeunesse et son rayonnement

Pour sa part, le Gouverneur de la province de l'Équateur, a affirmé que cet ouvrage est une preuve irréfutable que l'INPP se focalise sur la formation de la jeunesse et de surcroît rayonnement. " Ce bâtiment est le symbole que l'INPP a la volonté de se pencher sur la formation de la jeunesse de la province mais aussi son rayonnement ", a-t-il fait savoir.

Vu du côté de l'INPP, l'action dans le cadre du projet des 145 territoires continue donc son bonhomme de chemin et a de beaux jours.

Les salaires de septembre à février régulièrement payés

Depuis l'avènement de l'actuel Directeur Général, " les salaires du mois de septembre à février ont été régulièrement payés ", confirme un cadre de l'INPP.

Cerise sur le gâteau, mois de la femme oblige, pour faire honneur aux femmes en ce mois de mars, les cadres et agents attendent d'ici à la fin de ce mois une hausse de salaire. Les indicateurs sont donc au vert pour dire sans vergogne que les caisses de l'INPP tournent correctement.

Patrick Kayembe, a pu rendre possible l'effectivité du manuel de procédure administrative, financier et comptable. Ce vade-mecum en matière de passation de marchés a déjà été validé par le Comité de gestion, avalisé par le Conseil d'administration et mis en application à l'INPP.