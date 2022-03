Congo-Kinshasa: Après un périple laborieux dans le Grand Equateur - Conférence des Gouverneurs - Sama Lukonde regagne enfin Kinshasa

Le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a regagné la capitale Kinshasa, lundi 14 mars 2022, après une tournée dans le Grand Équateur où il a été pour les préparatifs de la 9ème conférence des gouverneurs et le lancement des travaux de construction du Sanctuaire dédié au Bienheureux Isidore Bakandja.

Se confiant à la presse, le Chef de du gouvernement s'est montré satisfait de l'accueil très chaleureux qui lui a été réservé par les filles et fils du Grand Équateur. Sama Lukonde reconnaît que le Grand Équateur rencontre de sérieux problèmes à l'instar d'autres provinces de la République, et promet de tout mettre en œuvre, à travers son gouvernement, pour y apporter des solutions idoines.

" D'abord pour moi c'est un honneur d'être venu ici à la demande de son Excellence Monsieur le Président de la République, visiter, pour la première fois, dans le Grand Equateur. Dans le cadre de cette visite, il s'agissait de la préparation de la Conférence des Gouverneurs qui doit se tenir ici selon la volonté du Chef de l'Etat, et tel qu'annoncé lors de la dernière Conférence des Gouverneurs. J'ai eu d'abord l'occasion de communier avec la population qui m'a offert un très bel accueil, ce pourquoi je la remercie. Effectivement, ça fait plusieurs années, on m'a parlé de près de 40 ans qu'il n'y a pas eu de Premier Ministre qui se soit rendu ici dans le Grand Equateur. Et donc je pense que tout ceci entre dans cette ligne de compte pour laquelle on a eu cet accueil qui était très chaleureux.

Par la suite, nous avons eu l'occasion d'avoir un Conseil de sécurité élargi, parce qu'on n'était pas seulement avec le gouverneur issu de l'Equateur, mais on était aussi avec les membres d'autres provinces, notamment de la Tshuapa, du Nord-Ubangi, du Sud-Ubangi et de la Mongala qui étaient représentés soit par les vice-gouverneurs, les gouverneurs, et les Présidents des Assemblées provinciales. Ça nous a permis un peu de baliser en termes de préparation.

Par la suite, comme vous l'avez suivi, nous nous sommes rendus à Bokote via Boende pour répondre à une demande de l'Eglise catholique de valoriser et viabiliser le site d'Isidore Bakandja, demande adressée directement à son Excellence Monsieur le Président de la République, à laquelle il a accédé, donnant des instructions au gouvernement, et aujourd'hui nous avons pu poser cette première pierre qui sera suivie par le Ministère de l'Aménagement du territoire. Là aussi, nous avons été très bien accueillis.

Nous avons eu une très belle communion, un très bon moment et un très bon message aussi à donner surtout dans cette année où on doit recevoir le Pape d'ici le mois de juillet. Nous avons pu faire un stop sur Boende où nous avons laissé un message avant de rentrer ici à Mbandaka. Nous repartons avec le sentiment que le Grand Equateur est prêt à accueillir cette grande manifestation qu'est la Conférence des gouverneurs. Il y a encore des préparatifs à finaliser et comme dans toutes les provinces, il y a des problèmes. Il appartient bien sûr au gouvernement d'apporter des réponses à tous ces problèmes ", a dit en substance Jean-Michel Sama Lukonde.

Pour sa part, le Chapelain du Pape, Monseigneur Donatien N'shole a salué cette tournée dans le Grand Equateur. Il s'est dit satisfait du fait que le Premier Ministre lui-même ait découvert les réalités du Congo profond qui nécessitent des réponses appropriées, notamment en ce qui concerne l'épineuse question de la communication téléphonique.

" C'est un pélirinage très intéressant. On avait un programme de faire un aller-retour Boende-Bokote, et rentrer à Mbandaka hier même. Le Seigneur qui écrit droit avec les lignes courbes en a disposé autrement.

Le grand message de notre déplacement, c'est une vie. On dirait une petite vie dans un coin perdu du monde. Mais une vie qui est maintenant au centre du monde. Et par rapport aux aléas, j'étais particulièrement content que le premier Ministre découvre le Congo profond, qu'il découvre ce coin du pays qui est différent du Katanga et de Kinshasa. D'où c'est une opportunité pour activer les opérateurs téléphoniques afin d'améliorer la communication inexistante dans cette partie du pays ", a souligné Monseigneur Donatien Nshole.

Il sied de noter qu'avant son retour à Kinshasa, le Premier Ministre s'est dit rassuré des solutions que son gouvernement va apporter pour le développement du grand Equateur.

Signalons également que le Chef du Gouvernement était accompagné, dans ce déplacement du Grand Equateur, par le Ministre d'état en charge de l'Aménagement du Territoire, le Vice-Premier de l'Intérieur et des hautes autorités de l'Eglise catholique, notamment l'archevêque métropolitain de Mbandaka Bikoro, Ernest Mgboko, l'évêque Toussaint Iluku de Bokungu-Ikela, et le chapelain du Pape, Monseigneur Donatien Nshole.