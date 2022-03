Congo-Kinshasa: Réformes du Code des investissements en RDC/ANAPI - Anthony Nkinzo énumère les pesanteurs et propose l'évaluation des effets de la Loi n°004/2002 du 21 février 2002

Jeudi 10 mars 2022, dans les installations de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC), autour d'un Café de réflexion, l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI) a fait valoir ses avis, critiques, remarques et suggestions au sujet des réformes du Code des investissements en RDC.

Par le truchement de son Directeur Général, Anthony Nkinzo, ce service d'utilité publique a noté que la Loi n°004/2002 du 21 février 2022 en vigueur, depuis la date de sa promulgation, ne correspond plus au contexte et enjeux de l'heure. Dans son intervention, il a énuméré différentes pesanteurs qui, d'office, sont défavorables à l'assainissement du climat des affaires pour des projets diligentés par des investisseurs aussi bien internes qu'externes. Ce qui, visiblement, retarde, selon lui, les avancées économiques du pays qui, pourtant, sont appuyées en primeur par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis son accession au pouvoir, le 24 janvier 2019.

Pesanteurs de ladite Loi

En effet, vis-à-vis des parties prenantes au Café de réflexion, Anthony Nkinzo a cité au chapitre des pesanteurs : les conditions et procédures d'admission des projets qui ne sont pas transparent et équitable du point de vue pratique ; la durée des avantages accordés aux projets agréés qui est de 5 ans maximum, laquelle est accordée d'une façon globale sans distinguer les secteurs d'activités et leur l'importance en conformité avec les objectifs assignés au Code des Investissements de 2002.

Aussi, la mise en œuvre de la Loi sur la libre administration des provinces, passées de 11 à 26 et du respect des dispositions des articles 203 et 204 de la Constitution sur la séparation du pouvoir entre le Gouvernement Central et les Gouvernements provinciaux ; la responsabilité sociétale des entreprises qui bénéficient des avantages du Code des Investissements de 2002.

A cela, le recours à plusieurs sources de régime applicable aux investissements (sources internes et conventionnelles). Les textes de droit interne dont la première source est la Constitution qui est la norme de référence et autres lois notamment le Code des investissements considérés, d'ailleurs, comme l'élément moteur voire essentiel, en matière d'encadrement juridique de l'investissement.

Et, enfin, l'adaptation ou modification de certaines normes internes, jugées incompatibles avec le droit régional dans le but d'éviter un éventuel conflit normatif.

Interrogations sur les réformes

Pour parvenir à ces réformes, le Directeur Général de l'ANAPI a estimé qu'au regard des défis actuels et de nouvelles donnes (mondialisation), il va devoir s'interroger sur l'efficacité de la Loi n°004/2002 du 21 Février 2002 portant Code des Investissements en vigueur en RD. Congo.

Par conséquent, la réflexion devra porter sur les questions ci-après : Quelle serait la philosophie ? Quel cadre juridique et judiciaire ? Quel est le secteur le plus porteur sur lequel le Gouvernement mise ? Quelles procédures d'agrément des projets d'investissements ? Quelle procédure de suivi-évaluation de projets d'investissement ? Quels critères et conditions d'éligibilité ? Quels secteurs devrions-nous favoriser ? Ne devrions-nous pas intégrer le secteur bancaire ? Quels avantages ou incitations devrions-nous accorder ?

Vers quel Code des Investissements voulons-nous aller ?

Plongeant ses regards sur la Zone de Libre-Echange Continental Africaine (ZLECAf) à laquelle la RDC a adhéré et de l'East African Community (EAC) à laquelle le pays est en voie d'adhésion, Anthony Nkinzo, tout en évoquant la problématique de la compétitivité et de l'attractivité de la RDC, s'interroge, enfin, si ses industries sont-elles vraiment résilientes ?