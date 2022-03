Congo-Kinshasa: Un grand Baobab du Grand Equateur - Assemblée nationale - La présence de Willy Bakonga surprend agréablement ses collègues

C'était l'un des évènements les plus marquants de la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de mars 2022, à la Chambre basse du parlement de la République démocratique du Congo.

Ses collègues n'attendaient certainement pas à le voir de sitôt, reprendre son siège en tant que le Grand Baobab du Grand Equateur serait à la rentrée parlementaire. L'ancien Ministre de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel et technique, Willy Bakonga Wilima, c'est de lui qu'il s'agit, a surpris agréablement, non seulement ses collègues députés, mais aussi les congolais qui n'attendaient pas à sa présence depuis son départ du gouvernement. Cet homme qui a commencé à servir son pays depuis son plus jeune âge, tient à jouer un rôle important en tant que l'un des représentants du peuple congolais.

Ancien Ministre d'Etat, Ministre de l'Enseignement primaire, secondaire, professionnel et technique, ancien Ministre des sports et loisirs, doublement élu Sénateur et Député national, lors du début de la troisième législature, Willy Bakonga Wilima avait opté de siéger à la Chambre basse du parlement, et ce avant d'être nommé ministre au Gouvernement Sama Lukonde où il a travaillé en faveur de la gratuité de l'enseignement en RDC. Aujourd'hui membre de l'Union Sacrée de la Nation, promet-il de battre campagne pour donner un second mandat au Président de lfgva République Félix Tshisekedi.

Il vous souviendra, lors de l'avènement de la pandémie à Covid-19 en RDC, laquelle pandémie avait paralysé le pays, en général, et l'enseignement en particulier, Willy Bakonga Wilima et son cabinet, avaient instauré l'enseignement à distance à travers la chaine éducative dénommée EDUC TV. Ce programme avait suscité beaucoup de félicitations de la part du Gouvernement.

Puisque la principale mission du Parlement est de légiférer et de contrôler l'action du Gouvernement, des entreprises, établissements et services publics, en tant que député national, Willy Bakonga pourra s'acquitter honorable de son rôle, son devoir, sa mission en tant que Représentant du peuple. Des initiatives parlementaires à la hauteur feront de lui quelqu'un qui se déploie réellement pour sa circonscription et son pays, bref, pour le bien-être social.