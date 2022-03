Maroc: L'IPIEM reste sur une tendance haussière pour le quatrième trimestre d'affilée

Progression de l'indice de la production de l'industrie du bois de 21,3% au dernier trimestre de l'année écoulée

Pour le quatrième trimestre consécutif, l'indice de la production des industries manufacturières hors raffinage de pétrole a poursuivi sa hausse amorcée au premier trimestre de l'année 2021.

Selon les chiffres que vient de publier le Haut-commissariat au plan (HCP), "l'indice de la production des industries manufacturières hors raffinage de pétrole a enregistré une hausse de 5,1% au cours du quatrième trimestre 2021 par rapport à la même période de 2020".

L'indice de la production des industries manufacturières hors raffinage de pétrole est ainsi resté sur une tendance haussière, après avoir enregistré des hausses au troisième (3,3%), deuxième (19,9%) et premier (0,9%) trimestre de la l'année écoulée.

L'évolution de cet indice au titre des trois derniers mois de 2021 s'explique notamment parla hausse de l'indice de la production des"industries alimentaires" quis'est accru de 11,2% au cours de cette période, de celui de la "fabrication des produits métalliques " de 51,5%, de celui de l'"industrie automobile" de 7,5% ainsi que celui de l'"industrie d'habillement" de 9,2%, a souligné l'institution publique dans une note d'information relative à l'indice de la production industrielle, énergétique et minière (base 100 : 2015) quatrième trimestre 2021.

Selon la même source, cette progression est également due à la hausse de l'indice de l'"industrie du bois" (21,3%), de celui de la "fabrication des produits en caoutchouc et en plastique" (8,1%), de celui de la " fabrication de textiles " (5,2%), de celui de l'"imprimerie " (6,7%), de celui du "papier et carton " (6,6%) et de celui de la "métallurgie" (0,5%).

D'après les données recueillies par le Haut-commissariat, l'indice de l'"industrie chimique " a en revanche accusé une baisse de 2,3%.

Dans sa note, le Haut-commissariat a fait également état du recul de l'indice de l'"industrie électronique" de 19,3%, celui de la " fabrication de boissons"(4,5%), celui de l'" industrie pharmaceutique " (0,6%) et celui de la " fabrication des machines et équipements " (2,3%).

Pour rappel, la hausse observée au cours du troisième trimestre de l'année 2021 avait été attribuée notamment à la hausse de l'indice de la production des"industries alimentaires " qui avait bondi de 8,9%, de celui de la " fabrication d'équipements électriques"(22,7%), de celui de la "métallurgie " (16,1%), de celui de l'"industrie du bois" (30,2%), de celui de l'"industrie d'habillement " (6,8%), de celui de l'"industrie pharmaceutique" (8,8%).

Dans sa précédente note d'information relative à cette période, le HCP avait aussi justifié cette progression par celle de l'indice de l' "industrie textile " (11,5%), de celui de la "fabrication des produits métalliques" (5,1%), de celui de la "fabrication des produits en caoutchouc et en plastique" de 7,5%, de celui de l'"industrie du cuir et de la chaussure"(11,0%), de celui de la "fabrication de machines et équipements" (10,4%), de celui de l' "imprimerie" (14,0%) et de celui de la "fabrication d'autres produits minéraux non métalliques" (5,3%).

La même note avait en revanche fait état du recul de l'indice de l'"industrie automobile" de 11,8%, de celui de l'"industrie chimique"(3,3%) et celui d'"autres industries manufacturières" (9,1%).

Quant à l'indice de la production des industries extractives, il avait enregistré une hausse de 5,8%, résultant de l'augmentation de l'indice de la production d'"autres industries extractives" et de celui de l'" extraction de minerais métalliques" qui avaient progressé respectivement de 5,8% et 6,0%.

Il est important de noter qu'au cours du dernier trimestre de l'année 2021, l'indice de la production des industries extractives a enregistré une baisse de 1,9%, résultant de la baisse de l'indice de la production des " produits divers des industries extractives" de 2,1% et de la hausse de celui des " minerais métalliques " de 0,9%.

Poursuivant son analyse, le Haut-commissariat a en outre ajouté que l'indice de la production de l'énergie électrique a connu une progression de 7,2%.

En fin de compte, " les indices de la production des secteurs susindiqués auront enregistré, en 2021 par rapport à 2020, une hausse de 6,7% pour l'industrie manufacturière hors raffinage de pétrole, de 6,6% pour l'énergie électrique et de 2,1% pour les mines ", a fait savoir le HCP dans sa dernière note en lien avec l'année écoulée.