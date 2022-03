Ile Maurice: "Flash Floods" - L'appel à l'aide des planteurs

La situation est catastrophique et les agriculteurs sont à genoux. C'est la première réaction du secrétaire de la Small Planters Association (SPA), Kreepalloo Sunghoon. Il soutient que bien que 80 % des plantations aient déjà subi des dégâts à la suite du passage des deux cyclones en février, cela n'a pas empêché les planteurs de tout reprendre à zéro.

Cependant, les Flash Floods de dimanche ont porté un sérieux coup au moral de ces derniers. "Ils ont recommencé à semer au cours de ces deux dernières semaines, mais ils ont tout perdu avec ces grosses pluies", avance Kreepalloo Sunghoon. Le secrétaire de la SPA souligne que les régions de l'Est, du Sud et le plateau central ont été les plus affectés.

Il s'insurge contre le fait que le gouvernement ne les aide pas. "Après le passage des cyclones, nous avons fait appel aux autorités pour qu'elles mènent des tests sur les terres agricoles afin de découvrir quels sont les insectes qui contaminent les terres. Après ces examens, l'on aurait pu prendre les précautions pour éviter que les légumes ne soient affectés. Mais rien n'a été fait."

Par ailleurs, il prévoit une hausse de prix car il n'y a pas de provision pour stocker les légumes actuellement. "Quand les légumes étaient en abondance en novembre et décembre, nous avons demandé au gouvernement de stocker ces produits afin d'en avoir quand les périodes de- viendront difficiles, comme c'est le cas actuellement. Tous les ans, on lui fait part de ce problème, mais on ne nous écoute jamais." L'importation aurait ainsi pu être évitée, soutient Kreepalloo Sunghoon. "Vous imaginez, certains supermarchés vendent des légumes à des prix exorbitants. Un kilo de chouchou se vend à Rs 272 !" Le porte-monnaie risque de connaître un moment pénible pendant encore quelques semaines, en espérant que les intempéries ne fassent pas encore des leurs.