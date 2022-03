Ile Maurice: Maurice " Very High Risk " - Pas d'impact sur les voyages aux USA

Depuis le 14 mars, le "Centre for Disease Control and Prevention" des États-Unis a ajouté Maurice à la liste des destinations à très haut risque pour les voyages. Du coup, les Mauriciens peuvent-ils se rendre en Amérique ? Oui, explique l'ambassade, mais toujours sous certaines conditions sanitaires.

Après avoir vu "rouge" (écarlate) en 2021 sous décision de la France, notre île ne semble pas être sortie de l'auberge. Lundi, l'United States Centre for Disease Control and Prevention (CDC) a catégorisé Maurice dans le niveau 4, c'est-à-dire sur la liste des pays considérés comme destinations à très haut risque pour les voyages. Cette organisation classifie un pays de niveau 4 lorsque plus de 500 cas de Covid-19 sur 100 000 habitants sont répertoriés durant les 28 jours écoulés. Selon un article de CNN, Maurice a recensé une hausse de 180 % de contaminations hebdomadaires, d'après les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Précédemment, l'île figurait au niveau 3.

À ce stade, 125 pays sont classés dans le niveau 4. Le CDC déconseille les déplacements vers ces destinations. Selon Umarfarooq Omarjee, directeur exécutif d'Omarjee Aviation Ltd, cette décision va à contre-courant puisque, dans le monde entier, les restrictions sanitaires sont enlevées. "Les pays de l'Europe de l'Ouest ont retiré le port du masque, la quarantaine, les tests PCR, etc. C'est surprenant de voir cette classification, vu qu'en termes de contaminations par jour, nous sommes très loin comparés aux autres pays de la liste. Cela semble démesuré par rapport à la situation pandémique à Maurice." Mais qu'en est-il pour les Mauriciens qui veulent se rendre aux États-Unis ?

Notre interlocuteur estime qu'il pourrait y avoir un impact avec des restrictions sanitaires. "Mais comme on retourne vers une certaine normalisation mondiale, je pense que les Mauriciens peuvent différer leur voyage, le temps que la liste du CDC soit remise à jour. Les citoyens mauriciens peuvent partir aux États-Unis à présent mais en suivant les restrictions mises en place."

De son côté, la représentante d'une autre agence confirme que les Mauriciens sont autorisés à voyager vers l'Amérique. "Il faut être totalement vacciné selon les vaccins acceptés par le CDC. Notons que le sputnik ne l'est pas." D'après le site du CDC, les Mauriciens auxquels les vaccins approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) et l'OMS ont été administrés peuvent entrer sur le territoire américain. Ils incluent Janssen, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covaxin, Covishield, Sinopharm, Sinovac, Novavax/ Covovax et Medicago.

Sollicitée, l'ambassade américaine à Maurice confirme que tout passager âgé de deux ans ou plus peut se rendre aux États-Unis sous certaines conditions. Il faut notamment présenter un test PCR négatif effectué un jour avant le vol maximum. Les voyageurs peuvent aussi soumettre une documentation d'un professionnel médical accrédité, certifiant qu'ils sont guéris du Covid-19 sur les 90 jours précédant le voyage

Selon l'U.S. Embassy Spokesperson Nicholas Von Mertens, le CDC utilise des "Travel Health Notices" pour informer les voyageurs de la situation sanitaire. "Le Travel Health Notice level d'un pays n'affecte pas le déplacement vers les États-Unis. Les voyageurs doivent respecter les consignes des tests pour le Covid-19, les vaccins et d'autres mesures indiquées par le site du CDC."

Au sujet de la vaccination, les deux premières doses plus le booster quand approprié sont admissibles. Par exemple, si la deuxième dose a été inoculée il y a un mois, le voyageur ne pourra pas faire sa troisième dose immédiatement.

Et si celui-ci fait une escale de plus deux jours entre son trajet Maurice-États-Unis, par exemple s'il passe trois jours à Paris, il doit faire un autre test PCR avant son nouveau vol, précise l'ambassade américaine.