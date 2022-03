Mali: BRVM - Hausse de 13 milliards FCFA de la capitalisation du marché obligataire

La capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 12,811 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation de ce mardi 15 mars 2022.

Cette capitalisation s'est en effet établie à 7519,816 milliards de FCFA contre 7507,005 milliards de FCFA la veille. La hausse enregistrée vient ainsi gommer le repli de 11,404 milliards de FCFA noté lors de la précédente journée de cotation.

Pour sa part, la capitalisation du marché des actions a enregistré une baisse de 13,608 milliards de FCFA à 6454,340milliards de FCFA contre 6467,948 milliards de FCFA le 14 mars 2022.

Au niveau des indices, on note un contraste. En effet, si l'indice BRVM 10 a enregistré une hausse de 0,10% à 161,25 points contre 161,09 points la veille, il en va autrement de l'indice BRVM composite qui a perdu 0,21% à 214,41points contre 214,87 points précédemment. La valeur des transactions a légèrement baissé, en passant de 1,062 milliard de FCFA le 14 mars à 1,608 milliard de FCFA ce 15 mars.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,30% à 2 130 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 4,43% à 6 485 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 4,29% à 1 700 FCFA), BOA Mali (plus 3,46% à 1 345 FCFA) et Bernabé Côte d'Ivoire (plus 2,17% à 2 350 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est, de son côté, respectivement occupé par les titres Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 7,06% à 790 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (moins 6,27% à 8 900 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (moins 6,26% à 5 390 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 5,30% à 715 FCFA) et Solibra Côte d'Ivoire (moins 4,82% à 158 000 FCFA).