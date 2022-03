Afrique de l'Ouest: Amnesty International réclame le retour des manifestations politiques

Le 16 mars 2020, l'exécutif togolais avait adopté l'interdiction de tout rassemblement de plus de 100 personnes pour un mois, avant de corser cette mesure le 3 juillet 2020 par l'adoption d'une ordonnance interdisant tout rassemblement autre que professionnel de plus de 15 personnes sur la voie publique ou dans un lieu public. C'est une mesure qui à lire Amnesty International n'a plus sa raison d'être vu que plus aucun patient n'est recensé dans les centres de prise en charge des malades de Covid-19.

Si Amnesty International demande une levée de cette interdiction, elle fonde sa réclamation sur le fait que le 8 mars le gouvernement se réjouissait de ce que, " aucun malade du Covid-19 dans les centres de traitement ", et qu'avant, le 22 février dans un communiqué, il annonçait l'assouplissement de certaines mesures, comme la réouverture des lieux de culte et la reprise de toutes les activités sportives sur présentation d'une preuve de vaccination, compte-tenu de la " baisse du taux de contamination depuis le 1er février ".

En tout cas, de l'avis de Fabien Offner, chercheur sur l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International, " le maintien des entraves aux manifestations sans aucune limite de temps, alors que des mesures moins restrictives touchent d'autres formes de rassemblements, démontre que cette mesure n'est plus aujourd'hui une restriction nécessaire et proportionnelle pour la protection de la santé publique. Cette mesure compromet gravement le droit à la liberté de réunion pacifique ". Et donc, rien ne justifie aujourd'hui le maintien des restrictions drastiques (sic) à la liberté de se rassembler, notamment pour des motifs politiques.

Et conclut-il, " au vu de la possibilité retrouvée de reprendre les activités sportives, culturelles et sociales, plus rien ne saurait justifier aujourd'hui le maintien des restrictions drastiques à la liberté de se rassembler, notamment pour des motifs politiques ou sociaux, si ce n'est une volonté délibérée d'entraver la liberté d'expression. Les autorités togolaises doivent lever cette interdiction ".