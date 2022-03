Algérie: Une rencontre nationale sur la lutte contre le pillage et le commerce illicite des pierres cosmiques

Alger — L'Institut national de criminalistique et de criminologie de la Gendarmerie nationale (INCC/GN) de Bouchaoui (Ouest d'Alger) a organisé, mardi, une rencontre nationale sur "la lutte contre le pillage et le commerce illicite des pierres cosmiques", a indiqué mercredi un communiqué des services de la GN.

Cette rencontre, précise la même source, vise à "renforcer les voies et moyens de coopération entre les différentes structures nationales activant dans ce domaine en vue de lutter contre le commerce illicite des pierres cosmiques, notamment sur le plan juridique, et à mettre en exergue le potentiel géologique de l'Algérie ainsi que les perspectives d'exploration des minerais de terres rares, et ce dans le cadre d'une action proactive visant à protéger les ressources naturelles et les minerais dont regorge notre pays, notamment à travers le développement des méthodes d'analyse et d'identification de ces minerais".

Présidée par le directeur général de l'INCC, cette rencontre a été rehaussée par la présence d'officiers et de cadres représentant les ministères de la Défense nationale, de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, de la Justice, de l'Energie et des Mines, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et de la Culture et des Arts, en sus de représentants de l'Agence spatiale algérienne (ASAL), de l'Agence thématique de recherche en sciences et technologie (ATRST), de l'Office national de recherche géologique et minière (ORGM), de la Direction générale des Douanes (DGD) et de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).