Algérie: Le pays, invité d'honneur de la 28e édition du Salon international du tourisme et des voyages "Mitt Moscou"

Alger — L'Algérie prend part, en tant qu'invité d'honneur représentée par l'Office national du tourisme (ONAT) et d'une délégation d'opérateurs touristiques, à la 28e édition du Salon international du tourisme et des voyages "Mitt Moscou", qui se tiendra du 15 au 17 mars courant à Moscou (Russie) avec la participation de 20 pays et 80 départements russes, a indiqué mardi un communiqué de l'ONAT.

La participation de l'Algérie à ce salon, en présence de l'ONAT, l'Agence nationale de l'artisanat (ANART), les représentants du Groupe "Hôtellerie,

Tourisme et Thermalisme" (HTT), des agences touristiques et des hôtels, s'inscrit dans le cadre de "l'action promotionnelle du secteur dans son volet relatif à la promotion des atouts touristiques du pays", a précisé le communiqué.

Elle vise également à "renforcer l'opération de promotion lancée par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat à plusieurs opérateurs et médias russes en novembre dernier et qui a retenu l'attention des opérateurs et des médias de ce pays.

Ce salon constitue "une opportunité pour établir plus de contacts avec les opérateurs touristiques étrangers participant au salon ainsi que les médias présents pour couvrir cet évènement, et ce, dans le souci de leur fournir des informations devant attirer des touristes russes et promouvoir la destination Algérie, en sus de créer des opportunités de partenariat avec les opérateurs russes".

Un espace de 200m² a été réservé à cet effet, dont la conception reflète l'histoire et le patrimoine matériel et immatériel de l'Algérie. Le design du stand met en avant la porte de Timimoune et celle de Karakalla (Tébessa).

"Le pavillon a été équipé par les moyens nécessaires à l'exposition, permettant aux participants de faire la promotion à leurs produits touristiques, notamment le Sahara algérien connu par sa beauté singulière dans la Méditerranée, outre la richesse culturelle", a ajouté le communiqué.

Et pour attirer davantage de visiteurs au pavillon Algérie, des spectacles seront animés dans le domaine de l'artisanat. Divers supports seront distribués à l'occasion, en sus de la projection en 3D de certains circuits touristiques, braquant la lumière sur les spécificités de la destination Algérie, a conclu le communiqué.