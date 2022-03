Congo-Brazzaville: Football et ingérence politique - Le rappel de la CAF à Serge Chembo

La Confédération africaine de football (CAF) n'approuve pas une quelconque ingérence du ministère des Sports dans les affaires de la Fédération congolaise de football association (Fécofa) et l'a fait savoir à l'autorité sportive congolaise.

Une forte mobilisation tous azimuts est organisée par le ministre des Sports, Serge Chembo Nkonde, autour des Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) avant la double confrontation avec les Lions de l'Atlas du Maroc, comptant pour les barrages de la Coupe du monde Qatar 2022. C'est le moment choisi par la CAF, à travers son secrétaire général, Véron Mosengo Omba, d'adresser une correspondance de mise en garde au patron du sport congolais sur l'ingérence de son ministère et du gouvernement dans les affaires de la Fécofa.

Dans cette lettre datée du 12 mars, Véron Monsengo argue à l'intention du ministre Serge Chembo : " Vous n'êtes pas sans savoir que les règlementations Fifa et CAF prévoient et imposent toutes deux le respect de l'autonomie de nos associations membres. Autrement dit, les organes valablement élus des associations membres de la Fifa et de la CAF doivent pouvoir gérer les affaires de l'association sans interférence de la part de tiers, quels qu'ils soient (Art. 19 des statuts de la Fifa) ". Il ajoute: " Cette autonomie se matérialise notamment dans le fait que la gestion des équipes nationales de football, le recrutement et la gestion du staff technique, de l'organisation des activités de l'équipe, des droits d'image afférents à l'équipe (sponsoring), l'inscription aux différentes compétitions des instances faîtières CAF et Fifa est de la compétence exclusive de l'association membre concernée ".

Selon le secrétaire général de la CAF, renseigné par diverses sources lors de son passage à Kinshasa afin d'assister à la finale du championnat scolaire africain remporté par la République démocratique du Congo (RDC), " le ministère des Sports interférerait dans la gestion de certaines affaires courantes de la Fécofa ". Et Véron Mosengo de fixer le ministre en ces termes : " Même si nous encourageons la collaboration entre la Fécofa, les autorités gouvernementales de la RDC et les plus hautes instances du football, nous nous devons d'être attentifs au respect de notre organisation et de ses statuts ".

Et il conclut ses propos en ces termes : " La CAF souhaite s'assurer que le ministère des Sports de la RDC s'abstient et s'abstiendra de toute action dans le domaine du football relevant des prérogatives de la Fécofa et susceptible d'être considérée comme une interférence dans sa gestion courante. Il convient de préciser que l'autonomie accordée à la Fécofa ne la préserve pas de tout contrôle. De même que la Fifa peut contrôler l'utilisation des fonds qu'elle octroie, votre ministère peut auditer la Fécofa pour la part des fonds que le gouvernement de la RDC lui octroie pour le football ".