Gabon: "Entrepreunariat agricole au Gabon", thème débattu avec Franck Elmer Essono Edoh

En collaboration professionnelle depuis quelques mois avec le Dr. Franck Elmer Essono Edoh, Fondateur du Cabinet d'études Institut de Formation et de Tutorat GIVEN BACK, l'Ecole 241 Finance a organisé le vendredi 11 mars 2022 de 19 heures à 21 heures une conférence en ligne sous le thème " Entrepreunariat agricole au Gabon : Enjeux et défis pour les femmes et les jeunes ".

Cette conférence, sous le thème " Entrepreunariat agricole au Gabon : Enjeux et défis pour les femmes et les jeunes " a tenu toutes ses promesses avec plusieurs participants désireux de reconversion professionnelle et de renforcement des capacités dans le secteur agricole, à travers la composante production animale et la composante production végétale.

Afin de lutter contre le chômage qui frappe notre pays et de garantir une véritable indépendance alimentaire, il est nécessaire et urgent de former les Gabonais (es) et non Gabonais (es) dans les métiers liés à l'agriculture pour favoriser la maitrise de nos assiettes et la santé des populations qui chaque jour meurent de cancers, de diabètes et de mal nutrition.

Avec une forte population juvénile en situation de chômage et connaissant les difficultés occasionnées par la pandémie du coronavirus, le retour à la terre devient un préalable à l'essor du plan de relance économique. L'agriculture reste en effet, le seul secteur d'activités qui permet de manière durable la création des emplois directs, d'opportunités et de richesses. C'est dans cette optique que peuvent se résumer les propos du conférencier.

Suite à la conférence en ligne du Dr. Franck Elmer Essono Edoh, un programme de formation baptisé " Développement de l'agriculture familiale et entrepreneuriat agricole au Gabon : Enjeux, défis et opportunités " sera lancé comme phase pratique durant le mois d'avril 2022.

Ce renforcement de capacités entrepreneuriales, managériales et en leadership sera destiné aux différents participants de la conférence en ligne et même pour toute autre personne intéressée par le secteur agricole.