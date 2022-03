Gabon: Climat - La COP27 se prépare déjà et l'Ong Malachie de la partie

Kigali, Rwanda 2 mars 2022 : Les représentants des défenseurs africains du climat réunis au Rwanda en marge du huitième Forum régional africain sur le développement durable (ARFSD) ont déclaré que la 27e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques (COP27 ) ne serait pas seulement une COP africaine mais une COP pour le peuple africain. L'Ong Malachie et sa présidente Pépécy Ogouliguendé étaient aussi de ce rendez-vous.

La réunion de Kigali se déroule dans le contexte du deuxième rapport scientifique publié le 28 février par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui a une fois de plus prouvé que l'Afrique est en grand danger face aux impacts du changement climatique.

Les militants pour le climat ont déclaré qu'avant la COP 27 qui se tiendra en Égypte plus tard dans l'année, les débats sur la transition énergétique juste et le financement de l'adaptation doivent devenir les deux priorités du continent cette année.

Faisant partie de cette réunion de Kigali, l'Ong Malachie et sa Présidente Pépécy Ogouliguende, Experte en leadership-Genre-Paix-Médiation et Gouvernance, ont salué la tenue de ce rendez-vous de la capitale du Rwanda.

La Gabonaise (Pépécy Ogouliguende), a salué l'intervention de Mithika Mwenda, Directeur exécutif de la PACJA qui estime que les Africains ne décident de rester ensemble, il existe de nombreuses forces extérieures au continent dont l'intérêt est de fragmenter les peuples et les gouvernements africains et d'empêcher une compréhension commune des problèmes et des solutions auxquels le continent est confronté.

Le Covid-19, selon certains experts, a prouvé que les ressources sont disponibles, mais le plus triste est que ceux qui ont des ressources ne se lèvent que lorsque le problème les affecte.

Le rapport a confirmé que les impacts climatiques sont plus sévères qu'on ne le pensait auparavant et que même si le monde devait décabonner, " nous sommes bloqués ". Le rapport note que le point de basculement est beaucoup plus proche que prévu.

Selon les OSC, le rapport vient de souligner pourquoi la justice climatique est importante. "Le risque de mourir des inondations dans un pays vulnérable au climat comme l'Afrique est 15% plus élevé que le risque de mortalité dans un pays plus riche et retarder l'action déclenchera plus d'impacts.