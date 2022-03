Togo: Numérique - Le Togo va abriter le premier sommet africain de la cybersécurité

Co-organisé par la République togolaise et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, le premier sommet de la cybersécurité se tiendra les 23 et 24 mars à Lomé.

Le sommet a pour buts d'explorer et évaluer l'état de la cybersécurité en Afrique du point de vue juridique, technique, organisationnel, du renforcement des capacités et de coopération ; d'évaluer l'état de la coopération en matière de cybersécurité aux niveaux régional et mondial ainsi que l'engagement à l'égard de la Convention de l'Union africaine (UA) sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel.

Il s'agira également de proposer des recommandations politiques qui devront être examinées par les chefs d'État et de gouvernement africains en vue d'assurer une cybersécurité répondant aux besoins de la transformation numérique du continent et dans le respect du Programme des Nations unies pour le développement durable à l'horizon 2030 et de l'Agenda 2063 de l'UA...

L'événement s'articulera autour de plusieurs thématiques parmi lesquelles " Vers la conception d'approches innovantes pour répondre aux enjeux de cybersécurité en Afrique " ; " Comment placer les enjeux de la cybersécurité au cœur des politiques publiques en Afrique ? " ; " Structurer le financement et assurer l'opérationnalisation des stratégies de cybersécurité en Afrique " ; " Les enjeux de cybersécurité à l'heure de l'identification biométrique en Afrique ", " Identifier et mettre en oeuvre les facteurs clés de succès pour renforcer de la collaboration régionale en matière de cybersécurité ".

" L'Afrique connaît actuellement une transformation numérique spectaculaire facilitée par l'adoption rapide des technologies et par l'accroissement des services digitalisés offerts aussi bien par les entreprises que par les États... Les menaces sur le cyber espace n'ayant aucune barrière géographique, les activités de cybersécurité exigent une forte coopération internationale ", a indiqué le président togolais, Faure Essozimna Gnaassingbe.

Durant deux jours, la rencontre réunira les chefs d'État et de gouvernement, les dirigeants du secteur privé ainsi que les leaders de la société civile, afin d'engager un dialogue de haut niveau visant à formuler des pistes de coopération et de coordination pour répondre aux enjeux pressants de cybersécurité.