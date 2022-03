Congo-Brazzaville: Journée mondiale des droits des consommateurs - La population appelée à se rapprocher des établissements financiers

Un focus initié par l'Association de défense des droits des consomamteurs du Congo (ADDCC) a été organisé, le 15 mars à Pointe-Noire, à l'occasion de la Journée mondiale de défense des droits des consomateurs.

C'est sur le thème "La protection des droits des consommateurs dans le secteur financier" qu'a eu lieu la rencontre citoyenne d'information et de sensibilisation que l'ADDCC a organisée suite aux nombreux dommages que subissent les consomateurs souvent abusés par des citoyens peu scrupuleux et véreux opérant dans le secteur de la finance.

Ainsi, l'ADDCC a décidé sensibilser l'opinion par le biais des agents du secteur des banques et assurances qui ont entretenu le public sur leurs différents services et produis offerts, mais aussi sur les droits des consommateurs et les différentes passerelles existantes pour conforter la relation client-banque ou assurance. "Nous sommes exposés à des potentiels dangers comme consommateurs, dans le secteur financier ", a dit Jean-Claude Mabiala, directeur executif de l'ADDCC. " La protection des droits des consomateurs n'aura jamais été aussi importante qu'à l'ère de la mondialisation de l'économie et l'ouverture des marchés, qui ont pour effet d'accroître de façon phénéoménale les services accessibles aux consommateurs", a-t-il ajouté.

Ainsi, Nadège Bimbakila-Bivoua, agent de la Banque commerciale internationale, a dévéloppé le thème "Rééquilibrer les relations entre consommateurs et les fournisseurs financiers" tandis que Serge Ndolo des Assurances et Réassurances du Congo (ARC) a exposé sur le thème "Rééquilibrer les relations entre consomateurs, les courtiers d'assurance et les compagnies d'assurance".

Nadège Bimbakila-Bivoua a énuméré les différents services offerts par la banque, accessibles aux clients, et les principaux droits reconnus à ces derniers tels le droit à l'information pré-contractuelle, le droit à la demande de crédit, le droit à la réclamation, le droit de la reflexion, le droit à la retraction, etc... Elle a exhorté les clients ou potentiels clients à lire attentivement tout document avant la signature pour éviter tout désagrément dû à l'inattention ou à la précipitation. Nadège Bimbakila-Bivoua a plaidé pour que les citoyens se rapprochent de plus en plus des établissements bancaires afin d'ouvrir des comptes ou solliciter les services offerts par ces établissements.

Serge Ndolo, chef de service Production à l'ARC, a de son côté insisté sur la déclaration du risque qui est le point de départ du droit de l'assuré avant la signature du contrat proprement dit.

En effet, ce document scelle la complicité et l'harmonieuse collaboration avec le client. Les garanties offertes par l'assureur évitent les recours ou arbitrages éventuels. Quant aux intermédiaires et coursiers d'assurances, dont certains brillent par des comportements répréhensibles, il a rassuré l'auditoire sur les mesures prises par les institutions compétentes pour mettre fin à l'arnaque et l'escroquerie. Toutefois, il a insisté sur la communication et le contact permanent entre l'assureur et l'assuré qui doit sceller cette relation. Il a regretté cependant que dans la plupart des cas, le concours de l'assureur ne soit sollicité qu'en cas de dommage ou désagrément aux fins d'obtenir une réparation ou un remboursement.

Après les échanges et les débats constructifs, la constance s'est dégagée sur l'accentuation de la communication des institutions financières telles les banques, les assurances et autres qui doivent utiliser tous les canaux de communication possibles pour informer, former, sensibiliser, éduquer la population sur les avantages de leurs servivces et produits.

Signalons que Jean-Louis Banthoud, directeur de cabinet du préfet du département de Pointe-Noire, et plusieurs autres responsables ont également pris part à l'activité.