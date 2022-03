Congo-Kinshasa: Coopération - Une mission économique belge en RDC

Une mission économique et commerciale multisectorielle de six jours d'entreprises belges est prévue en République démocratique du Congo (RDC) du 19 au 25 mars, sur le thème " Plan industriel de la RDC, quels besoins de la RDC, quelles opportunités pour les sociétés belges ? ". L'occasion de revenir sur les relations économiques bilatérales entre les deux pays.

Organisée par Hub Brussels, l'agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise, en collaboration avec l'agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers (Awex) et FIT, la mission économique belge sera conduite par plusieurs autorités de Bruxelles, à savoir Rudi Vervoort, ministre-président de la région de Bruxelles ; Pascal Smet, secrétaire d'Etat belge, chargé des relations européennes et internationales ainsi que du commerce extérieur ; Philippe Close, bourgmestre de la ville de Bruxelles et Lydia Mutyebele Ngoi, échevine du logement, du patrimoine public et de l'égalité des chances à la ville de Bruxelles.

Exportations belges vers la RDC

En ce qui concerne les exportations belges vers la RDC, l'Awex indique que ce pays, 61e client de la Belgique en 2020, l'est resté durant le premier trimestre 2021. Les exportations belges qui s'élevaient à 245.11 millions d'euros en 2019, avant la crise sanitaire, ont augmenté à 291.01 millions d'euros en 2020 (ce qui représentait une hausse de 19% par rapport à 2019). Néanmoins, précise l'Awex, le premier trimestre 2021 marque une légère baisse de 4% par rapport au premier trimestre 2020.

Les principaux secteurs d'exportations de la Belgique vers la RDC en 2020, avec l'évolution en pourcentage concernant les trois premiers mois 2021, à côté de chaque secteur, sont les produits des industries chimiques et produits pharmaceutiques : 33,82% / (26,34%) ; les machines et équipements mécaniques, électriques et électroniques : 15,33% / (17,98%), ; les produits alimentaires, boissons et tabacs : 11,95% / (13,00%) ; le matériel de transport : 9,10% / (8,10%) ; ainsi que les produits minéraux : 8,39% / (12,15%)

Importations belges à partir de la RDC

Pour ce qui est des importations, la RDC, indique l'Awex, est le 80e pays fournisseur de la Belgique en 2020, mais a dégringolé à la 101e place en tant que pays fournisseur de la Belgique au premier trimestre 2021. Si les importations vers la Belgique s'élevaient à 68.98 millions d'euros en 2019, elles ont ensuite augmenté à 85,25 millions d'euros en 2020, avant de marquer une baisse importante de 76% au premier trimestre 2021 par rapport à la même période en 2020.

La balance commerciale, explique l'Awex, penchait en faveur de la Belgique pour un montant de 176.12 millions d'euros en 2019, avant la crise sanitaire, pour ensuite augmenter à 205.75 millions d'euros en 2020 et se contracter à 74.96 millions pour le premier trimestre 2021.

Les principaux secteurs d'importations en Belgique de la RDC en 2020, avec l'évolution en pourcentage concernant les trois premiers mois 2021, inscrits entre parenthèses à côté de chaque secteur sont les perles, pierres et métaux précieux; monnaies : 73,66% / (67,08%) ; les produits alimentaires, boissons et tabacs : 4,38% / (15,91%) ainsi que le bois et liège; ouvrages en ces matières : 3,41% / (10,70%).

Exportations wallonnes vers la RDC

80e pays client de la Wallonie (l'une des trois régions de la Belgique) en 2020, la RDC est devenue son 81e client durant le premier trimestre 2021, indique l'Awex. Les exportations wallonnes qui s'élevaient à 18,75 millions d'euros en 2019, avant la crise sanitaire, se sont réduites à 11.32 millions d'euros en 2020 (ce qui représentait une baisse de près de 40% par rapport à 2019). Ces exportations ont poursuivi leur chute de 30% au premier trimestre 2021 par rapport au premier trimestre 2020.

Les principaux secteurs d'exportations de la Wallonie vers la RDC en 2020 sont repris ci-dessous; l'évolution en pourcentage concernant les trois premiers mois 2021 est reprise entre parenthèses à côté de chaque secteur: instruments d'optique, de précision, d'horlogerie : 47,43% / (37,83%) ; machines et équipements mécaniques, électriques et électroniques : 15,83% / (29,09%) ; produits des industries chimiques et produits pharmaceutiques : 10,22% / (3,00%) ; produits alimentaires, boissons et tabacs : 8,11% / (13,52%) ainsi qu'animaux vivants et produits du règne animal : 3,63% / (4,48%)

Selon l'Awex, la part de la Wallonie dans les exportations belges vers la RDC s'élevait à 3.89% en 2020 et à 3.15% au premier trimestre 2021.

Par ailleurs, 106e fournisseur de la Wallonie en 2020, la RDC a reculé à la 111e place en tant que son fournisseur au premier trimestre 2021.

Importations wallonnes en provenance de la RDC

Les importations vers la Wallonie s'élevaient à un chiffre négligeable en 2019 (40 000 euros) ; elles ont augmenté en 2020 (70 000 euros) pour se réduire à zéro durant le premier trimestre 2021 par rapport à la même période en 2020. La balance commerciale, indique l'Awex, penche en faveur de la Wallonie pour un montant de 18.71 millions euros en 2019, avant la crise sanitaire, pour ensuite se réduire à 11,25 millions d'euros en 2020 et à 2,54 millions pour le premier trimestre 2021.