Sénégal: Rencontre sur la promotion de l'entrepreneuriat

Dakar — Des entrepreneurs, investisseurs, acteurs du secteur privé et partenaires au développement se réuniront, jeudi, à partir de 14h, au Musée des civilisations noires de Dakar, pour "promouvoir l'entreprenariat et stimuler la croissance des Petites et moyennes entreprises" au Sénégal, a appris l'APS.

La rencontre est organisée par l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), en partenariat avec la Délégation générale à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER).

Dans un communiqué, les organisateurs soulignent que "cet événement présentera le nouveau projet Entrepreneuriat et Investissement de l'USAID, qui travaille en partenariat avec des entreprises et entrepreneurs pour créer, innover et faire prospérer des entreprises, grâce à des services de conseil et de financement".

Baptisé "Reveal" (révéler en français), l'événement "devrait permettre de mettre en relation 300 à 500 entrepreneurs, investisseurs, incubateurs, influenceurs et chefs d'entreprise de premier plan dans le but de transformer des idées en opportunités d'affaires et d'investissement".

La rencontre qui sera marquée par des "ateliers interactifs" et un "partage d'expériences" devrait "stimuler l'écosystème entrepreneurial pour des entreprises émergentes et entrepreneurs motivés", selon les organisateurs qui annoncent la participation de "plusieurs partenaires".