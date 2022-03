Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Différentes communautés de Masisi s'engagent à consolider la paix et à vivre pacifiquement

communiqué de presse

Réunis dans le cadre d'un dialogue inclusif à Goma, capitale provinciale du Nord-Kivu, du 10 au 11 mars 2022, vingt-cinq leaders communautaires et politiques parmi les plus influents du territoire de Masisi, dont 30% de femmes, se sont engagés à consolider la paix et coexister pacifiquement dans leur territoire.

Les autorités provinciales du Nord-Kivu, représentées par le vice-gouverneur de la province et le maire de Goma, ont aussi pris part à cette rencontre organisée par le gouvernement provincial du Nord-Kivu, en collaboration avec la MONUSCO, à travers sa section des Affaires civiles, et la Confédération suisse.

Pendant deux jours, les participants ont examiné à la loupe les résultats des consultations intercommunautaires organisées à Masisi-centre et à Nyabiondo, en mai 2021.

Engagement pour la paix

Des actes d'engagement issus de ces précédentes rencontres ont été présentées aux participants, dont la plupart sont des acteurs majeurs du conflit dans le territoire de Masisi.

Ils ont été invités à vulgariser et s'approprier ces actes d'engagement et à réfléchir ensemble à l'élaboration d'un plan de travail et d'un chronogramme de mise en œuvre dudit plan en vue de faire avancer le processus local de paix.

L'un des leaders de la communauté Tutsi, David Karambi Fati, a réaffirmé sa volonté de restituer les travaux de ce forum à sa base.

" Nous, comme leaders de Masisi, nous avons échangé deux jours durant des stratégies et nous allons à présent nous rendre sur le terrain, à la rencontre de nos fils, nos jeunes, nos mamans, de nos filles, de manière qu'on puisse trouver une issue à la crise sociale, sécuritaire qui gangrène notre territoire depuis plus de vingt ans ", a-t-il dit.

Les participants ont également complété et enrichi l'analyse du conflit avant de signer à leur tour des actes d'engagement.

Ils ont enfin proposé des pistes de solution pour sortir le territoire de Masisi, jadis appelé la Suisse du Congo, de l'instabilité qui met à mal son développement économique.

Une paix durable, pas un pansement

A la clôture de cette rencontre, Laila Bourhil, cheffe du bureau de la MONUSCO dans le Petit Nord, a mis l'accent sur l'engagement ferme des participants pour aboutir à une paix durable.

" Vous avez exprimé et renouvelé votre détermination pour œuvrer activement - pas pour un pansement - mais pour une paix durable, une cohabitation pacifique dans le territoire de Masisi. Le comité de suivi que vous avez établi aujourd'hui traduit cette volonté d'aller de l'avant et de consolider les acquis que vous avez achevés en l'espace d'un an. Mon souhait aujourd'hui, au nom de la MONUSCO, c'est que vous continuez à progresser ", a-t-elle affirmé.

" La tâche est certes lourde et les attentes nombreuses, mais les opportunités, les gains qui se présentent à vous, à vos sœurs, mères, frères, les enfants de Masisi, sont infinies ", a conclu Mme Bourhil.