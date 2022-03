Congo-Kinshasa: Musique chrétienne - Maajabu Gospel prend acte de la démission de Mike Kalambay de ses fonctions d'ambassadeur

Après avoir exercé, durant plusieurs mois, comme ambassadeur de la société Maajabu, le chantre du gospel congolais, Mike Kalambay, vient de rendre le tablier. Dans un communiqué publié le 16 mars et largement partagé sur la toile, la direction de cette structure œuvrant pour la promotion de la musique chrétienne a informé l'opinion de la démission du désormais pasteur Mike Kalambay de ses fonctions d'ambassadeur.

La direction de Maajabu a déclaré avoir pris acte de la décision du pasteur Mike Kalambay . Pour la société, cette démission est tombée à point nommé étant entendu que l'option d'éjecter la star du gospel congolais était levée depuis longtemps et n'attendait que le moment propice pour être révélée au public. C'est dire que Mike Kalambay n'a fait qu'enfoncer une porte entrouverte.

Comment en est-on arrivé là ? C'est la question que de nombreux mélomanes se posent. Tout serait parti des révélations accablantes faites sur le projet Majaabu talents. Dans un langage à peine voilé, le " Daddy " de la Cité Béthel, le pasteur Moïse Mbiye, avait, lors d'une de ses dernières prédications, présenté " Majaabu " (sans le citer) sous un mauvais jour, laissant libre cours à toute forme de spéculations. Le concours du gospel lancé sous ce label serait fondé, selon lui, sur des motivations obscures.

Puis, il y eut cette vidéo malsaine ayant fait le buzz sur la toile. Au cœur du scandale, le pasteur Mike Kalambay, celui-là même qui avait remplacé son compère, Moïse Mbiye, pour assurer la matérialisation du projet " Majaabu talents ". Entre temps, les relations entre les deux " serviteurs de Dieu " avaient pris un sérieux coup sur fond des pics qu'ils se lançaient via leurs comptes Instagram et autres. Décidemment, le rapprochement de Mike Kalambay avec Majaabu ne semblait pas faire que des heureux. La publication sur les réseaux sociaux de la fameuse vidéo funeste, Dieu seul sait s'il s'agit d'un montage, avait indigné plus d'un, vu le statut social de la femme partageant l'intimité avec le chantre chrétien.

Si certains évoquent la thèse d'un piège que les adversaires de Mike Kalambay lui auraient tendu via la bonne dame, d'autres par contre relativisent les faits soutenant que " tout homme est faillible ". Alors pour qui roule la fameuse allumeuse ? Lesquels en seraient les commanditaires et pour quelle finalité ? Des questions qui taraudent bien des esprits et qui continuent à maintenir le suspense autour de cette rocambolesque histoire, une de plus qui vient ternir l'image des serviteurs de Dieu.

Difficile d'allier ce fait à la crise qu'aurait piqué Mike Kalambay depuis les Etats-Unis où il séjourne actuellement. Ce qui est vrai est que la vidéo compromettante partagée à loisir sur la toile aura porté un coup dur sur sa carrière musicale et sur son ministère. " Pour rebondir, le pasteur incriminé est appelé à faire mauvaise fortune bon cœur, en s'amendant auprès du peuple de Dieu qu'il a offensé de sorte à obtenir le pardon divin ", entend-on dire. Quant aux églises de réveil, cet énième scandale devrait inciter à une réelle introspection tout en serrant davantage le verrou en mettant des garde-fous, pour mieux protéger la fonction pastorale livrée à la merci des premiers venus. Qui dit mieux?