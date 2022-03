Congo-Kinshasa: Disparition - Kabasubabo inhumé à Kinshasa

Un mois et deux semaines après son décès, l'ancien champion d'Afrique des nations de football 1974 et mondialiste avec les Léopards de l'ex-Zaïre en Allemagne, la même année, a été porté en terre, le 16 mars, au cimetière La Nécropole " Entre Terre et Ciel ", dans la commune de la Nsele.

La dépouille de Dominique Kabasubabo Balanganayi, décédé le 30 janvier dernier, a longtemps été gardée à la morgue de la clinique Ngaliema, avant d'être transférée à celle de l'hôpital du Cinquantenaire .

Des anciennes gloires du football comme Mana " Le ventilateur ", Santos Muitubile, etc., ont dû faire du sit-in au ministère des Finances afin que des fonds soient mobilisés et que des hommages officiels soient rendus à ce joueur à travers des funérailles dignes de ce nom. L'on n'occulte pas l'action menée par la Ligue sportive pour la défense et la promotion des droits de l'homme de Me Alain Makengo Kikandu à cette même fin. La dépouille de feu Kabasubabo a été exposée à l'esplanade de l'hôpital du Cinquantenaire. Une oraison funèbre militaire a aussi été organisée, car Kabasubabo est décédé à 72 ans au grade de major de l'armée.

Dominique Kabasubabo Balanganayi était venu de Sukisa, un club militaire de Kananga dans l'ex-Kasaï occidental (où il évoluait avec des joueurs comme Longange (ancien du Daring Faucon et de Manaya à Kinshasa), avant de faire partie de l'effectif de l'AS Dragons de Kinshasa, sous les auspices du feu général Masiala, ancien sympathisant du club rouge et or de Kinshasa.

Après Dragons, il a joué dans l'Union Bilombe et enfin dans Daring Club Motema Pembe. Il a pendant longtemps évolué comme international militaire dans les Nkoy (équipe nationale militaire de l'ex-Zaïre) dans les années 1970, coéquipier dans cette sélection nationale du défunt défenseur Luyeye, champion d'Afrique des clubs champions avec l'AS Vita Club en 1973.

Dominique Kabasobabo a également été champion d'Afrique des nations avec les Léopards en 1974, en Egypte. Il a fait partie de l'équipe nationale de l'ex-Zaïre qui participait à sa première Coupe du monde en Allemagne la même année. En 2099, il était dans le staff technique des Léopards locaux conduits par le sélectionneur Santos Muitubile, vainqueur de la première édition du Championnat d'Afrique des nations en Côte d'Ivoire. Resté longtemps malade, il a tiré sa révérence le 30 janvier 2022.