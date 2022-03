Congo-Brazzaville: Musique - Un coffret en hommage à Edo Ganga

Produit pour rendre hommage à Edo Ganga " Le Patriarche ", le coffret de deux CD plus un DVD a été présenté officiellement au public, le 15 mars à l'Institut français du Congo (IFC), en présence de son initiateur, l'ambassadeur de France au Congo, François Barateau.

Vingt-sept sur vingt-neuf chansons du patriarche Edo Ganga, parmi les meilleures, ont été sélectionnées par le producteur et manager des Bantous de la capitale, Blanchard Ngokoudi; le directeur artistique, Faustin Nsakanda; le chroniqueur culturel, Clément Ossinondé; et la bibliothèque de la Radio France internationale. Ce ne sont pas des reprises, mais des versions intégrales de ses succès depuis l'OK Jazz, Les Bantous de la capitale et Le Peuple. Il s'agit d'Aimé wa bolingo ; Zozo kobanga te ; Ah ! Que Pena ; Likambo yango nini ? ; Dodo biso tolingi yo ; Germaine yebaka ngai ; Liso ya Nkoï ; Tango mosusu ; Yo Teleman ; Botuna bankolo mboka ; Nako bala oyo motema elingi ; Nsona ; Vie oyo ekosuka wapi ? ; Olingi ngai nazanga ; Na kobala Mimi ; Tantina ; Polo ; Tomesani zonga Coco ; Ouissana ; Micorasson ; Taxi Avalon ; Tokeyi kobina Calypso ; Kota na URFC ; Nalembi bipale ; Ngai na yo pantalon na mokaba ; Lisolo ya satana ; Yambo Carolina ; Mibali bino façon ; Bokilo batela Mimi. Outre les vingt-sept chansons, il y en a deux dont Tantina de Jean Serges Essous et Polo de Franco Luambo Makiadi, interprétées par Edo Ganga, qui y figurent.

Porteur de ce projet, le diplomate français, François Barateau, estime qu'Edo Ganga incarne l'histoire musicale du Congo et a laissé en héritage cette superbe musique. " J'ai eu la grande chance, en arrivant au Congo en été 2019, lors de la célébration des soixante ans des Bantous de la capitale, de rencontrer Edo Ganga, de le fréquenter ponctuellement ici à l'IFC lors des petits concerts des dimanches soir... J'avoue que j'étais très séduit par cette personne, par son charme, sa simplicité, sa générosité et son talent.

Et quand il nous a quittés malheureusement très vite, je me suis dit, avec d'autres, ça serait bien qu'on fasse quelque chose pour lui rendre un hommage, à l'instar de ce que nous avions déjà fait, notamment un coffret Bantous de la capitale. Donc, on voulait faire un coffret spécialement pour Edo Ganga ", a déclaré l'ambassadeur de France au Congo. Il a précisé que c'est à partir de là qu'il a rassemblé les bonnes volontés, les dynamiques, des sponsors, des partenaires (parmi lesquels les sociétés françaises implantées au Congo) pour sortir ce coffret qu'il espère rencontrera un grand succès au moment où la rumba congolaise a eu une reconnaissance officielle dans le monde entier.

Un projet soutenu par les sociétés françaises

Pour le producteur et manager des Bantous de la capitale, Blanchard Ngokoudi, ce n'est pas toutes les meilleures chansons d'Edo Ganga qu'ils ont sélectionnées. Les chansons sur support MP3 n'ont pas pu être restaurées à l'exception de deux d'entre elles, parce que le son est difficile à compresser. " Nous nous sommes contentés de ce que nous avions pu avoir comme support.

Or, sur les vinyles, le support est bon, même si ça crache mais avec les logiciels on nettoie, on enlève les parasites, on enregistre et le son est bon. C'est ce travail que l'on a fait. Je ne suis que producteur, mais le projet a été porté par l'ambassadeur de France au Congo soutenu par les entreprises françaises implantées au Congo par son biais. Sur le plan national, le coffret sera distribué par la maison Musique d'ici et d'ailleurs. Au niveau international, il sera disponible en mi-novembre et sera distribué par la maison Fremeaux et associés ", a souligné Blanchard Ngokoudi.

Le directeur artistique, Faustin Nsakanda, a indiqué qu'après la présentation de ce coffret, la prochaine étape c'est sa promotion. En effet, tout redémarre maintenant. En avril, les Bantous seront présents au festival rumba un jour- rumba toujours, à l'IFC de Pointe-Noire ; festival au cours duquel prendront part, outre les Bantous de la capitale, Balou Canta, Luciana de Mingongo, Sam Mangwana, ... Au mois de mai, ils auront une production à l'IFC de Brazzaville avec un groupe de Kinshasa, puis une semaine après, ils se rendront à Kinshasa pour la production.

Né le 27 octobre 1933 à Léopoldville, actuelle Kinshasa, d'André Mayinguidi et de Véronique Mvouala Ganga, Ganga Edouard, devenu célèbre sous l'appellation de Ganga Edo, est le petit-fils de Ganga Edouard, un instituteur dont un complexe scolaire de Brazzaville porte le nom. Compositeur, chanteur ténor et arrangeur, Edo Ganga ou Ganga Edo est co-fondateur de l'orchestre Les Bantous de capitale, où il a eu une riche carrière musicale jusqu'à sa mort, le 7 juin 2020, à l'âge de 87 ans.