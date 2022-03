Algérie: Le DG de la Police palestinienne salue "le professionnalisme" de la Police algérienne

Alger — Le Directeur général de la police palestinienne, le général major Youssef Ali Youssef Al Helou a salué "le professionnalisme" de la Police algérienne, notamment en matière de développement de la formation et de l'entrainement policier, a indiqué, mercredi, un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

"Au deuxième jour de sa visite à la DGSN, le Directeur général de la police palestinienne, le général major Youssef Ali Youssef Al Helou et la délégation qui l'accompagne ont visité, mercredi 16 mars 2022, des structures et sièges de la Police où il a salué le niveau de professionnalisme de la Police algérienne, notamment en matière de développement de la formation et de l'entrainement policier", précise le communiqué.

Le général major Al Helou a estimé que "le niveau de professionnalisme de la Police algérienne contribuera à renforcer les domaines de coopération bilatérale entre les polices des deux pays".

La délégation palestinienne a reçu des explications sur "les missions et le fonctionnement de ces Services et leur rôle dans l'élucidation des affaires criminelles, à la faveur de l'appui technique des unités opérationnelles de police", précise la même source.

Elle a également visité l'Ecole supérieure de police Ali Tounsi et l'Ecole d'application de la sûreté nationale "Abdelmadjid Bouzbid" de Soumaâ (W. Blida) où elle a sillonné les différents pavillons et classes relevant des deux écoles, comme la scène du crime, la classe des langues étrangères et le circuit d'entrainement des motards et chauffeurs.