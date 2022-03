Afrique du Nord: ICT Maghreb - Trois startups lauréates du concours de la meilleure innovation

Galerie d'images

ALGER - La 2ème édition du salon international des technologies de l'information et de la communication "ICT Maghreb" a pris fin mercredi à Alger par la remise de Prix à trois startups lauréates du concours de la meilleure innovation.

Les startups lauréates ont été primées lors d'une cérémonie à laquelle ont pris part le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, et la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji.

Le premier prix a été décerné à la startup "Doctus" qui active dans l'organisation d'évènements dans le domaine médical, le second prix a été octroyé à la startup Garini, qui a développé une application pour gérer les parkings, alors que le troisième prix a été décroché par Cleverzone, une startup visant la digitalisation du domaine sanitaire en Algérie.

A cette occasion, le ministre de la Poste et des Télécommunications a adressé ses encouragements aux jeunes gérants les startups pour leurs innovations contribuant au développement économique du pays, ainsi qu'aux entreprises participantes au salon, tout en mettant en avant les engagements de son ministère pour accompagner les acteurs du numérique en Algérie.

Auparavant, M. Bibi Triki avait effectué une visite au salon où se côtoyaient des startups et plus de 150 exposants nationaux et internationaux dont les principaux acteurs algériens du secteur des technologies de l'information et de la communication.

Le salon, ouvert lundi dernier au palais de la Culture Moufdi Zakaria, a regroupé les décideurs IT et constitué un lieu de réflexion et d'échanges pour faire avancer les projets.

Une quarantaine de conférences-débats et ateliers thématiques ont été animées en marge de cet évènement qui a connu un engouement certain des visiteurs venus nombreux des quatre coins du pays pour s'enquérir des dernières solutions et innovations en matière numériques et digitales.

En effet, plusieurs entreprises ont exposé leurs dernières innovations et offres commerciales comme l'opérateur public Algérie Télécom qui a mis en exergue son Pack Moohtarif, une offre destinée aux professions libérales (avocats, comptables, médecins, architectes etc), et aux très petites entreprises (TPE ) (Restauration rapide, agence de voyages et de tourisme, auto-écoles etc).

D'autres entreprises publiques comme Mobilis et Algérie Télécom Satellite ont mis en avant leurs dernières offres commerciales et nouveautés en matière de télécommunications.

Dans le même contexte, l'opérateur privée de téléphonie mobile Ooredoo a participé à ce salon professionnel à travers la Direction Ooredoo Business où ses commerciaux ont proposé aux visiteurs professionnels les dernières offres et solutions innovantes adaptées aux besoins spécifiques des professionnels du secteur des technologies de l'information.

L'entreprise chinoise Huawei Télécommunications Algérie a présenté, quant à elle, ses dernières solutions technologiques innovantes adaptées aux besoins du marché Algérien. Il s'agit entre autre de : Wifi 6, Mobile payement, Dorado storage, Big Data, Cloud, FTTH.

Huawei a lancé une solution innovante "fibre jusqu'à la chambre (FTTR)" qui étend les fibres à chaque chambre et vise à créer une base entièrement optique pour les maisons intelligentes et les entreprises numériques, permettant une couverture Wi-Fi 6 dans chaque pièce et créant une toute nouvelle expérience d'une vie numérique.