Algérie: Activités sportives de l'OSTA - Cinq nations présentes à Alger

Alger — Cinq (05) nations prendront part aux activités sportives comportant trois (03) disciplines qu'abrite Alger du 18 au 21 mars, dans le cadre du programme de l'Organisation sportive des travailleurs africains (OSTA), a appris mercredi l'APS, auprès de l'instance continentale.

Il s'agit de l'Algérie (pays hôte), la République arabe sahraouie démocratique, la Tunisie, le Sénégal et le Congo.

Organisé par la Fédération algérienne de sport et travail (FAST), l'événement sportif concerne les disciplines de futsal, handball et l'africross.

L'Algérie sera la mieux représentée avec 14 équipes, alors que la République arabe sahraouie démocratique prendra part avec 4 équipes, la Tunisie (3 équipes), le Sénégal (1 équipe) et le Congo (1 équipe).

Selon les organisateurs, le programme détaillé des activités (handball et futsal) sera dévoilé jeudi soir à l'issue de la réunion technique. Les épreuves auront lieu à la salle Harcha-Hassan.

Concernant l'africross, le départ est prévu samedi (09h00) depuis le stade Omar-Hmadi, alors que l'arrivée est programmée devant la centrale de l'union générale de travailleurs.

"Dans le règlement de la Fédération internationale, le nombre des équipes participantes est ouvert seulement, il faut remplir les conditions qui sont fixées aussi par les règlements. L'idée est de faire profiter le plus grand nombre de personne avec un programme sportif. Notre mission est de voir le sport au milieu du travail en parfaite énergie. Nous devons ramener plus de travailleurs à faire du sport pour avoir une société active et en bonne santé", a t-il-ajouté.

Pour sa part, le président de la Fédération algérienne du sport et travail (FAST), Abdelkrim Chouchaoui, est revenu sur le 6è Congrès Continental de l'OSTA qui comporte trois volets: le forum africain, le conseil exécutif et l'Assemblée générale ordinaire (AGO).

"Nous avons commencé notre mission depuis hier (mardi, ndlr), avec le forum des dirigeants du sports africain, travaillistes et amateurs et qui nous a donné l'opportunité de fixer les bases de certains nombre d'orientations qui ont été décidées par l'AG. Concernant le conseil, il reprendra les orientations et résolutions qui vont être approuvé par le congrès", a précisé le président de l'instance fédérale.

Les travaux de l'AG, destinée à la lecture et adoption des différents bilans, auront lieu cet après-midi, à l'hôtel olympique d'Alger.

L'Organisation en charge des sports du travail en Afrique (OSTA) est composée de plus de 22 pays membres dont quelques uns ont le statut d'observateurs.